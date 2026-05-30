Parasını yatıranı zengin etti: Mayıs ayında bir hisse yüzde 435 kazandırdı

Yatırımcıların yakından takip ettiği Borsa İstanbul'da (BIST), mayıs ayı boyunca sergiledikleri performansla dikkat çeken ve ortaklarına en yüksek getiriyi sağlayan hisse senetleri netleşti.

Endeksteki dalgalı seyre rağmen bazı şirketler, açıkladıkları iş anlaşmaları, sektörel gelişmeler ve yoğun yatırımcı ilgisiyle adeta yükseliş rallisi yaşadı. BIST genelinde yapılan mayıs ayı performans değerlendirmesinde, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Özata Denizcilik, yüzde 435,95'lik olağanüstü yükselişiyle listenin açık ara zirvesinde yer aldı.

ENERJİ VE TEKNOLOJİ HİSSELERİ MAYIS AYINA DAMGA VURDU

Açıklanan getiri listesi incelendiğinde, özellikle enerji, teknoloji ve imalat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yatırımcısına enflasyonun çok üzerinde reel kazanç sağladığı görüldü. Listenin ikinci sırasında yer alan Birleşim Grup Enerji (BIGEN) yüzde 192,39'luk primle dikkat çekerken; gıda sektörünün öne çıkan oyuncularından DMR Unlu Mamuller (DMRGD) yüzde 107,82'lik yükselişle yatırımcısına bir ayda parasını ikiye katlama fırsatı sundu. YEO Teknoloji ve Prizma Pres Matbaacılık da yüzde 100 barajını aşarak mayıs ayının en çok kazandıran ilk 5 şirketi arasına girmeyi başardı.

MAYIS AYININ EN ÇOK KAZANDIRAN İLK 9 HİSSESİ

Borsa İstanbul'da mayıs ayı genelinde yatırımcısına en yüksek sermaye kazancını sunan ilk 9 hisse senedi, getiri oranlarına göre şu şekilde sıralandı:

ELEKTRİK VE ALTYAPI ŞİRKETLERİ TAKİPTE

Listenin son sıralarında yer alan Europower Enerji (EUPWR), Anel Elektrik (ANELE), Empa Elektronik (EMPA) ve Girişim Elektrik (GESAN) gibi elektrik-elektronik ile taahhüt sektörünün güçlü temsilcileri de yüzde 63 ila yüzde 87 arasında değişen güçlü aylık performanslar sergiledi.

Analistler, mayıs ayında endeks genelinde yaşanan kar realizasyonlarına ve finansal sıkılaşma adımlarına rağmen, bu hisselerdeki ayrışmanın arkasında şirkete özgü hikayelerin, güçlü finansal bilançoların ve geleceğe yönelik sipariş hacimlerinin etkili olduğunu belirtiyor.

Haziran ayı ile birlikte piyasalarda gözler, şirketlerin yeni dönem stratejilerine ve makroekonomik veri takvimine çevrilecek