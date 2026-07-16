Parası banka ya da şirketle batanlar ödeme alabilecek

Aracı kurum veya banka gibi yatırım kuruluşlarının iflas veya el koyma gibi nedenlerle yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, yatırımcıların nakit ve sermaye piyasası aracı alacaklarını güvence altına alan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetiminde faaliyet gösteren Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) çalışma esaslarında köklü değişikliklere gidildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte YTM'nin mal varlığının amacı dışında kullanılamayacağı, teminat gösterilemeyeceği ve kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyeceği kriterleri aynen korundu.

TAKASBANK AYLIK BİLGİ VERECEK

Yeni düzenlemeye göre, kaydileştirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın YTM'ye emaneten devrolunan tüm emanet ve alacaklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli taleplerin doğrudan Takasbank tarafından yerine getirilmesi esas olacak. Takasbank, söz konusu taleplere ilişkin yapılan işlemler hakkında içeriği ve formatı YTM tarafından belirlenmek koşuluyla kuruma aylık olarak bilgi sunacak.

Ayrıca yatırım kuruluşlarına, bir önceki yılda zaman aşımına uğramış emanet ve alacaklara ilişkin hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz, kâr payı ile diğer getirileriyle birlikte ulaştıkları tutarları gösteren listeyi en geç içinde bulunulan yılın şubat ayı sonuna kadar YTM ve Takasbank'a gönderme yükümlülüğü getirildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU KOLAYLIĞI

Daha önceki süreçte YTM'ye devredilen emanet ve alacakların iadesi için uygulanan iadeli taahhütlü posta yolu veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim suretiyle YTM merkez adresine başvurulması yöntemi sadeleştirildi. Zaman aşımına uğramış varlıkların iadesi için yapılacak başvurular artık doğrudan e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Elektronik ortamda yapılamayan başvurulara ilişkin SPK tarafından belirlenecek esaslar SPK bülteninde ve YTM'nin kurumsal internet sitesinde ilan edilecek. Elektronik ortamda yapılacak başvurulara dair uygulama rehberi de yine YTM'nin kurumsal internet sitesinde yayımlanacak.

ZAMANAŞIMI SÜRELERİNDE YENİ KRİTERLER

Yönetmeliğin geçici 6. maddesinde belirlenen; faaliyetleri sürekli olarak durdurulmuş ve hesapları başka bir yatırım kuruluşuna devredilmemiş olan işletmelerin Takasbank ve MKK nezdinde blokeli olarak tutulan müşteri emanet ve alacaklarına ilişkin son işlem tarihlerine yönelik de yeni bir düzenleme yapıldı.

Eğer bu kuruluşların Takasbank ve MKK nezdinde blokeli olarak tutulan müşteri emanet ve alacaklarına dair son işlem tarihleri bu iki kurum nezdinde bulunmuyorsa, zaman aşımı süresinin tespitinde faaliyet durdurma, tedrici tasfiye, tasfiye veya iflas kararlarından en eski olanının tarihi esas alınacak. Eski uygulamada bu sürelerin tespitinde yalnızca yatırım kuruluşlarının faaliyetlerinin sürekli durdurulduğu tarihler baz alınıyordu.

Bu kapsamda, SPK tarafından belirlenecek başvuru esasları yürürlüğe girene kadar yapılacak başvurular ile bu esasların yürürlüğe girdiği tarihte devam eden başvurular ve postaya verilmiş olup da henüz YTM tarafından tebellüğ edilmemiş müracaatlar bakımından uygulamanın değiştirilmeden önceki hâli geçerli olmaya devam edecek.

BU TARİH ÖNCESİNE BAKILACAK

İlgili maddeye eklenen yeni fıkraya göre, özel fon kapsamındaki aracı kurumlardaki yatırımcılara ait 31 Aralık 2014 tarihi öncesinde borç ödemeden aciz belgesine bağlanmamış veya iflas masasına yazdırılmamış alacak veya emanetlerin zaman aşımı süresi 22 Nisan 2021 tarihinden önce dolmuş kabul edilecek.

Bu statüdeki alacak veya emanetler hakkında herhangi bir gecikme zammı uygulanmayacak.