Özellikle gençlerin dikkat etmesi gerekiyor! Otomatik borç çıkıyor

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki yasal haklar ve muafiyet şartları kritik bir gündem maddesi haline geldi.

Özellikle lise ve üniversite eğitimini tamamlayan gençlerin, cephelerinden herhangi bir sağlık primi ödemeden devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden ne kadar süreyle ücretsiz yararlanabileceği sorusu, yasal sınırların aşılması durumunda birikebilecek yüksek borç tutarları nedeniyle büyük önem taşıyor.

Sosyal güvenlik uzmanları, sistemdeki otomatik veri akışına ve yaş sınırlarına dikkat etmeyen gençlerin hiç farkında olmadan binlerce liralık GSS borcuyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.

LİSE MEZUNLARINDA 20 YAŞ VE SÜRE FORMÜLÜ NASIL İŞLİYOR?

Yasal mevzuata göre, lise ve dengi okullardan mezun olan gençlerin sağlık primlerinden muaf tutulmasında yaş sınırı en belirleyici kriter olarak öne çıkıyor. Sistemin işleyişine göre, lise mezunu bir genç, okulu bitirdiği tarihten itibaren iki yıl boyunca sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyor.

Ancak bu iki yıllık yasal sürenin kullanılabilmesi için kişinin kesinlikle 20 yaşını aşmamış olması şartı aranıyor. Bu noktada süre hesabı büyük bir hassasiyet barındırıyor; örneğin 19 yaşında lise eğitimini tamamlayan bir genç, iki yıl değil, yalnızca 20 yaşını dolduracağı tarihe kadar ücretsiz muafiyet hakkından faydalanabiliyor. Bu yaş sınırına ulaşıldığı anda, genç iş bulamazsa veya yükseköğretime geçiş yapamazsa sistem otomatik olarak prim yükümlülüğünü başlatıyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI İÇİN ÜST SINIR 25 YAŞ

Yükseköğrenim kurumlarından mezun olan gençler için ise Genel Sağlık Sigortası uygulaması daha farklı parametreler üzerinden yürütülüyor. Üniversiteyi bitiren gençlere de tıpkı lise mezunlarında olduğu gibi mezuniyet tarihinden itibaren iki yıllık bir ücretsiz kullanım hakkı tanınıyor.

Ancak üniversite mezuniyetindeki mutlak üst yaş sınırı 25 olarak uygulanıyor. Üniversiteden mezun olan bir kişi, mezuniyetinin üzerinden henüz iki yıl geçmemiş olsa dahi 25 yaşını doldurduğu an yasal GSS muafiyet hakkını tamamen kaybediyor.

Buna karşılık, üniversite eğitimine aktif olarak devam eden öğrenciler için sistem oldukça avantajlı işliyor ve yükseköğretim süreci kesintisiz devam ettiği müddetçe 25 yaş sınırına kadar GSS muafiyeti kalıcı olarak korunuyor.

SİSTEM SESSİZCE İŞLİYOR: GÜNCEL AYLIK PRİM 1.981 TL

Yetkililerden alınan bilgilere göre, GSS muafiyet süreçleri gençlerin herhangi bir kuruma başvuru yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak başlatılıyor.

Mezuniyet bilgileri Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) veri tabanları üzerinden doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına aktarılıyor ve sağlık güvencesi işlemleri bu dijital entegrasyon üzerinden yürütülüyor.

Mezuniyet sonrası tanınan yasal muafiyet süreleri bittiğinde veya yaş sınırları aşıldığında iş bulamayan ve sigortalı bir işe giremeyen gençler için SGK tarafından otomatik olarak prim tahakkuk ettirilmeye başlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi verilerine göre, geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan ya da hiç gelir testi yaptırmayan kişilerin ödemesi gereken güncel aylık GSS prim tutarı 1.981 lira 80 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu primlerin düzenli takip edilip ödenmemesi halinde, geçmişe dönük yüksek faizli borç stokları oluşuyor.

BORÇ BİRİKENLER İÇİN GELİR TESTİ

Maddi durumu prim ödemeye elvermeyen ve geliri düşük olan vatandaşlar için ise sistemde çok kritik bir güvence mekanizması bulunuyor. Hane halkı içindeki toplam gelirin fert başına düşen aylık net tutarı, asgari ücretin üçte birinin altında kalıyorsa, bu kişilerin GSS prim ödemeleri devlet tarafından tamamen karşılanıyor ve sağlık hizmetleri ücretsiz kalıyor. Bu haktan yararlanabilmek için gençlerin ve ailelerin ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırmaları hayati önem taşıyor.

Öte yandan, yasal düzenlemeler uyarınca 60 günden fazla GSS prim borcu biriken vatandaşların devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı donduruluyor. Ancak Cumhurbaşkanı kararlarıyla dönem dönem geçici muafiyetler ve tedavi kolaylıkları sağlanabilse de, uzmanlar gençlerin ileride icra veya yüksek faiz mağduriyeti yaşamamaları adına e-Devlet üzerinden SGK borç durumlarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini önemle vurguluyor.