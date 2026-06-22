Özel okul ücretleri servet oldu! 1 milyonun altına okul yok

Amerikan Robert Kolej, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlık sınıfı öğrenim ücretinde artışa gitti. 1 milyon 728 bin 900 TL olan hazırlık sınıfı öğrenim ücreti 2026-27 yılı kayıtlarında 2 milyon 619 bin TL’ye çıkarıldı.

Buna 7 gün yatılı öğrenciler için alınan 859 bin TL’lik yemek ve konaklama bedeli de eklendiğinde, okulun yıllık toplam maliyeti 3 milyon 478 bin TL’ye ulaştı.

5 YILLIK EĞİTİMİN FATURASI 17 MİLYON TL’Yİ AŞIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, Robert Kolej’de ücretlere bir kuruşluk artış yapılmasa bile bir öğrencinin 5 yıllık eğitim masrafı 17 milyon 390 bin TL’ye ulaşıyor. Türkiye’de asgari ücretin 28 bin TL olduğu düşünüldüğünde, bu tutar yaklaşık 621 aylık asgari ücrete karşılık geliyor. Öte yandan İstanbul’daki British International School da yeni dönem ücretini dolar üzerinden duyurdu.

Yalnızca uluslararası öğrencilere eğitim veren okulun yeni dönem kayıt ücreti yıllık 59 bin 250 dolar olarak belirlendi. Bu tutar 2 milyon 728 bin TL’ye karşılık geliyor. Bu kolejin, Türk öğrencileri kabul ettiği bölümde de lise eğitimi bu yıl 2.5 milyon TL.

AYLIK YEMEK VE KONAKLAMA MALİYETİ 66 BİN TL

Yabancı okullar, yeni eğitim dönemi için yatılı eğitim, yemek hizmeti ve taksitli ödeme seçeneklerine ilişkin ayrıntıları da duyurdu. Yemek ve konaklama ücretleri için 10 aya varan taksit imkanı sunuluyor. Örneğin, Robert Koleji’nde yemek ve yurt ücretinin peşin ödemede 631 bin 300 TL olduğu belirtilirken, taksitli ödeme tercih edildiğinde bu tutar 664 bin TL’ye yükseliyor. Böylece okulda yemek ve yatakhane için aylık maliyet yaklaşık 66 bin TL’ye ulaşıyor.