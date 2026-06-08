Özel hastaneler faturayı kesti: Sağlık sigortalarına zam yolda

Özel hastanelerdeki doktor çalışma koşullarına yönelik yapılan yasal düzenlemenin bedeli, sayıları 9 milyona yaklaşan özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalısı vatandaşa yansıyacak. Özel hastaneler, doktorların kadroya geçmesiyle artan vergi ve SGK primi maliyetlerini karşılamak için faturayı sigorta şirketlerine keserken, poliçe yenileyecek vatandaşları yeni zamlar bekliyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, bugünkü köşesinde sağlık sisteminde yaşanan mevzuat değişikliğinin vatandaşın cebine ve poliçelerine nasıl yansıyacağını ele aldı. Doğan'ın aktardığı bilgilere göre süreç şu şekilde gelişti:

1 HAZİRAN'DA SÜRE DOLDU, SİSTEM DEĞİŞTİ

2025 yılının Temmuz ayında doktorlara yönelik çıkartılan yeni kanunla, doktorlara aynı anda iki hastanede kadrolu, yani sigortalı çalışma imkanı tanındı. Bu kapsamda doktorlara çalışma izinlerini yenilemeleri için 1 Haziran 2026 tarihine kadar tanınan süre aybaşında doldu. Yaşanan bu gelişme nedeniyle sayıları 9 milyona yaklaşan özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalıları prim artışları ile karşı karşıya kalacak.

ŞİRKETLEŞMEDEN KADROLU ÇALIŞMAYA GEÇİŞ

Yapılan değişikliğin arka planına değinen Doğan, özel hastanelerde çalışan doktorların 2025’in Temmuz ayına kadar kendi kurdukları şirketler üzerinden hastanelere fatura düzenleyip ücretlerini aldıklarını belirtti. Bu sistemde 4/b (Bağ-Kur) statüsünde olan doktorlar, hastanenin kadrolu personeli sayılmıyordu. Bu durum, özel hastanelerin çalıştırdıkları doktorların SGK ve vergi maliyetini üstlenmemesini sağlarken; doktorlar yıllık izne çıktıklarında ücret kesintisi yaşıyor, kıdem tazminatı hakları oluşmuyor ve emeklilik için primleri yeterli düzeyde yatmıyordu.

Geçen senenin temmuz ayında çıkan yasayla birlikte doktorlar aynı anda iki özel hastanede 4/a (SSK) statüsünde çalışmaya başladı. Artık hastanenin kadrolu personeli olan doktorlar için özel hastaneler, ödedikleri brüt ücret üzerinden SGK’ya sigorta primlerini yatıracak. Her iki hastane de çalıştırdığı doktoru sigortalı gösterip primini ayrı ayrı ödeyecek. Bu sayede doktorların primleri emekliliğe yansıyacak, işten çıkarılma durumunda kıdem tazminatı hakları doğacak ve yıllık izinlerinde ücretleri kesilmeyecek.

HASTANELERİN ARTAN MALİYETİ SİGORTA ŞİRKETLERİNE YÖNLENDİRİLİYOR

Düzenlemenin özel sağlık sigortası prim artışıyla bağlantısını açıklayan Doğan, okuyucuların sorabileceği "Tamam anladık da bu konunun özel sağlık sigortası prim artışı ile ne alakası var?" sorusuna da yanıt verdi. Kanunun özel hastanelerin vergi ve sigorta yükünü ciddi şekilde artırdığını belirten yazar, özel hastanelerin çalıştırdığı her bir doktor için yüzde 15 gelir vergisi ve yüzde 31’in üzerinde sigorta primi ödeyeceğini kaydetti. SGK’ya ödenecek prime esas kazancın üst tavanının aylık 297 bin lira olduğu göz önüne alındığında, hastanelerin büyük bir sigorta prim yüküyle karşılaştığı ifade edildi.

POLİÇELERE YÜZDE 10 İLA 15 ARASINDA ZAM KAPIDA

Maliyet artışını kendi bünyelerinde eritmek istemeyen özel hastaneler, bu yükü sigorta şirketleriyle ve dolayısıyla özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası olan vatandaşlarla paylaşma yoluna gidiyor. Hastaneler, 1 Haziran’da uygulamaya giren yeni düzenleme hakkında sigorta şirketlerine peş peşe yazılar göndererek sağlık hizmeti maliyetinin arttığını, bunun bugüne kadar karşılaşılan en ağır maliyet olduğunu ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliği adına bu tutarın paylaşılacağını bildirdi.

Bazı hastane grupları sigorta şirketlerine yansıtacakları maliyet artışını yüzde 10, bazıları ise yüzde 15 olarak belirledi. Sigorta şirketlerinin hastanelerden gelen bu artışı doğrudan sigortalılara yansıtacağını vurgulayan Doğan, önümüzdeki günlerde özel sağlık sigortalarının fiyatının yüzde 10 ila yüzde 15 oranında artacağını kaydetti. Sigorta yenilemesi gelen vatandaşların bu artıştan etkilenmesinin muhtemel olduğu belirtilirken, her yılın başında sigorta primi ve vergi oranlarındaki artışların da özel sağlık sigortalılarına prim artışı olarak yansımaya devam edeceği ifade edildi.