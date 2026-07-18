ÖTV'siz araç kararını verdi: Binlerce aracın satışındaki soru işaretini bitirdi

Resmi kurumlardan alınan traktör belgelerine güvenerek ÖTV hesaplamadan araç satışı yapan bayilere kesilen vergi cezalarıyla ilgili tartışmalara Danıştay noktayı koydu. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, ÖTV'siz satılan araçlarla ilgili davalarda teknik inceleme yapılmadan karar verilemeyeceğine hükmetti.

ÖTV'SİZ ARAÇ KARARINI VERDİ

NTV'nin haberine göre, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Özel Tüketim Vergisi hesaplanmadan nihai tüketicilere satılan ATV cinsi araçlara ilişkin davalarda emsal niteliğinde bir karar aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, araç satışı yapan bir bayinin sattığı araçların traktör olarak gösterilmesi nedeniyle ÖTV dışında bırakılması üzerine açılan davada vergi ve cezalara ilişkin izlenecek hukuki yol netleştirildi.

Kararın çıkmasına, aynı konuda bölge idare mahkemelerinin farklı kararlar vermesi neden oldu.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. ve 3. Vergi Dava Daireleri ile Bursa Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesinin kesin nitelikteki kararları arasında aykırılık bulunduğunu belirleyerek, bu çelişkinin giderilmesi için Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'na başvurdu.

DANIŞTAY BİNLERCE ARACIN SATIŞI İÇİN SORU İŞARETİNİ BİTİRDİ

Uyuşmazlığın temelini, bayilerin tüketicilere tip onay belgesinde "T3 traktör" olarak yer alan araçları ÖTV hesaplamadan satması oluşturdu. Vergi incelemeleri sonucunda ise bu araçların aslında ATV niteliğinde olduğu tespit edilerek bayilere vergi ziyaı cezaları kesildi. Bunun üzerine cezaların iptali istemiyle davalar açıldı.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, söz konusu araçların hangi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nda yer aldığının mahkemeler tarafından teknik olarak belirlenmesi gerektiğine karar verdi.

Kurul, mahkemelerin Tarife Cetveli İzahnamesi ile Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notlarını değerlendirmesi, gerekli görülmesi halinde bilirkişi incelemesi yaptırması ve ancak bu teknik tespitin ardından cezalı vergi tarhiyatının hukuka uygun olup olmadığına karar vermesi gerektiğini hükme bağladı.

Kararla birlikte Danıştay, idari yargının temel ilkelerinden biri olan resen araştırma ilkesini hatırlatarak, araçların teknik niteliği belirlenmeden vergi ve cezalara ilişkin hüküm kurulamayacağına işaret etti.