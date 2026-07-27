ÖTV'de yeni dönem sinyali: Fiyat değişikliğini ilk hissettiren araç grubu belli oldu
ÖTV Kanunu'nda yapılan son iki kritik düzenlemeyle birlikte otomobil ve motosikletlerde vergilendirme mantığı değişiyor. İşte asgari maktu vergi ve çekiş sistemi detaylarıyla elektrikli araç piyasasında yaşanan son gelişmeler...
Son iki haftalık süreçte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu kapsamında otomobil ve motosiklet pazarını doğrudan ilgilendiren iki önemli adım atıldı. İlk düzenleme ile otomobillerin ÖTV oranlarını belirleyen parametreler arasına "çekiş sistemi" kriteri eklendi. Yapılan bu hukuki altyapı hamlesiyle birlikte 4x4 ve 4x2 araç tiplerine gelecekte farklı ÖTV oranlarının uygulanabilmesinin önü açılmış oldu.
İkinci ve son düzenleme ise TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni karara göre vergilendirmede; motosikletler için 30 bin TL, otomobiller için ise 100 bin TL tutarında bir asgari maktu vergi tabanı getirildi.
GELECEĞİN VERGİ SİSTEMİNİN TAŞLARI DÖŞENİYOR
Getirilen çekiş sistemi kriteri henüz aktif olarak vergi oranlarında kullanılmadığı için mevcut piyasa fiyatlarına anlık bir yansıma yapmadı. Asgari maktu vergi tutarının etkisi de mevcut şartlarda sınırlı bir alanda kaldı. Ancak bu karar, ÖTV tutarı 30 bin TL sınırının altında hesaplanan premium sınıftaki bazı elektrikli motosiklet modellerini doğrudan etkilemeye başladı.
Uzman değerlendirmelerine göre her iki yasal değişiklik de bugünkü satış fiyatlarından ziyade, ileride kurulması planlanan yeni ÖTV sisteminin zeminini oluşturuyor. Sistem, karar vericilere çekiş tipine göre farklı oranlar belirleme yetkisi sunarken; her yıl yeniden değerleme oranında artış gösterecek kalıcı bir vergi tabanı oluşturma imkânı tanıyor.
ASGARİ MAKTU VERGİ DÜZENLEMESİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?
Kamuoyunda tam olarak anlaşılamayan ve kafa karışıklığına yol açan yeni sistem, özellikle düşük ÖTV dilimine giren araç grupları açısından büyük önem taşıyor. Otomobil grubunda 100 bin TL, motosiklet grubunda ise 30 bin TL olarak uygulanan asgari maktu ÖTV alt sınırının kapsadığı araç grupları şu şekilde:
|Kategori
|Kapsamdaki Araç Türleri
|Uygulanan Asgari Maktu ÖTV
|Otomobil Grubu
|Binek otomobiller
|100.000 TL
|Mikro Mobilite & L Sınıfı
|Motor gücü 4 kW ve üzeri elektrikli motosiklet, moped, 3/4 tekerlekli mikro araçlar
|30.000 TL
|Yolcu Taşıma Araçları
|SUV, Station Wagon ve 8+1 düzenindeki insan taşımaya uygun taşıtlar
|100.000 TL
MİKRO ARAÇLARIN FİYATLARI ETKİLENDİ Mİ?
Türkiye'deki mevcut vergilendirme yapısı gereği bugün ÖTV miktarı 100 bin TL'nin altında kalan herhangi bir binek otomobil bulunmuyor. Piyasadaki Citroën Ami, Fiat Topolino ve Karea Fit gibi elektrikli mikro şehir araçları vergilendirme mevzuatında GTİP 87.03 kapsamında değerlendirilse de L sınıfı kategorisinde yer aldıkları için 30 bin TL'lik asgari maktu ÖTV kuralına tabiler.
Ancak bu mikro araçlarda uygulanan yüzde 25'lik mevcut ÖTV oranı üzerinden yapılan vergi hesaplaması zaten 30 bin TL sınırını aştığı için, söz konusu araçların satış fiyatlarında bu düzenleme kaynaklı bir artış yaşanmıyor.
İLK ETKİLENEN SEGMENT: PREMİUM ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLER
Otomobil sektörü mercek altına alınsa da asgari maktu vergi adımından en somut etkilenen taraf elektrikli motosiklet pazarı oldu. Ocak-Haziran 2026 dönemine ait pazar göstergeleri ve etkilenen segment verileri şu şekilde:
|Pazar Göstergesi
|Veri / Adet
|Pazar Payı / Oran
|Toplam Elektrikli Motosiklet Satışı
|132.445 Adet
|%38,4 (Motosiklet Pazarı)
|4 kW Altı Satışlar (Etkilenmeyen)
|129.902 Adet
|%98,1 (Elektrikli Pazarı)
|Düzenlemeden Etkilenen Elektrikli Araçlar
|2.543 Adet
|%1,9 (Elektrikli Pazarı)
|Genel Pazara Toplam Etkisi
|-
|%0,7 (Tüm Motosikletler)
Bu küçük yüzdeye giren alanda ise BMW gibi premium üreticilerin üst segment elektrikli modelleri yer alıyor.
FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ RAKAMLARA NASIL YANSIYOR?
Sistemdeki matrah farkının fiyata yansıması üst segment bir model üzerinden hesaplandığında tablo netleşiyor:
|Hesaplama Kalemi
|Eski Sistem / Standart
|Yeni Asgari Maktu Sistem
|Örnek Model Liste Fiyatı
|929.530 TL
|929.530 TL
|Hesaplanan ÖTV Tutarı
|22.561 TL (%3 ÖTV)
|30.000 TL (Asgari Maktu Taban)
|ÖTV Farkı ve KDV Etkisi
|-
|+8.926 TL Artış
|Yeni Nihai Satış Fiyatı
|929.530 TL
|938.456 TL