ÖTV'de yeni dönem sinyali: Fiyat değişikliğini ilk hissettiren araç grubu belli oldu

Son iki haftalık süreçte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu kapsamında otomobil ve motosiklet pazarını doğrudan ilgilendiren iki önemli adım atıldı. İlk düzenleme ile otomobillerin ÖTV oranlarını belirleyen parametreler arasına "çekiş sistemi" kriteri eklendi. Yapılan bu hukuki altyapı hamlesiyle birlikte 4x4 ve 4x2 araç tiplerine gelecekte farklı ÖTV oranlarının uygulanabilmesinin önü açılmış oldu.

İkinci ve son düzenleme ise TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni karara göre vergilendirmede; motosikletler için 30 bin TL, otomobiller için ise 100 bin TL tutarında bir asgari maktu vergi tabanı getirildi.

GELECEĞİN VERGİ SİSTEMİNİN TAŞLARI DÖŞENİYOR

Getirilen çekiş sistemi kriteri henüz aktif olarak vergi oranlarında kullanılmadığı için mevcut piyasa fiyatlarına anlık bir yansıma yapmadı. Asgari maktu vergi tutarının etkisi de mevcut şartlarda sınırlı bir alanda kaldı. Ancak bu karar, ÖTV tutarı 30 bin TL sınırının altında hesaplanan premium sınıftaki bazı elektrikli motosiklet modellerini doğrudan etkilemeye başladı.

Uzman değerlendirmelerine göre her iki yasal değişiklik de bugünkü satış fiyatlarından ziyade, ileride kurulması planlanan yeni ÖTV sisteminin zeminini oluşturuyor. Sistem, karar vericilere çekiş tipine göre farklı oranlar belirleme yetkisi sunarken; her yıl yeniden değerleme oranında artış gösterecek kalıcı bir vergi tabanı oluşturma imkânı tanıyor.

ASGARİ MAKTU VERGİ DÜZENLEMESİ HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Kamuoyunda tam olarak anlaşılamayan ve kafa karışıklığına yol açan yeni sistem, özellikle düşük ÖTV dilimine giren araç grupları açısından büyük önem taşıyor. Otomobil grubunda 100 bin TL, motosiklet grubunda ise 30 bin TL olarak uygulanan asgari maktu ÖTV alt sınırının kapsadığı araç grupları şu şekilde: