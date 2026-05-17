Otomotivde kartlar yeniden dağıtılıyor: Bayiler stokları eritmek için zamdan vazgeçti
Nisan ayında satışlardaki düşüşün ardından birçok marka, mayıs ayında fiyat artışlarını durdurma kararı aldı. Güncel listeye göre Türkiye’de en uygun fiyatlı sıfır otomobil 1 milyon 295 bin TL seviyesinde yer aldı.
Otomobil sektöründe nisan ayında satışların gerilemesi, markaları harekete geçirdi. Bayilerdeki durgunluk nedeniyle birçok büyük otomotiv markası, planladığı fiyat artışlarını şimdilik askıya aldı.
1,3 MİLYON TL ALTINDA SADECE TEK MODEL KALDI
Sıfır kilometre araç almak isteyen tüketiciler için seçenekler giderek daha sınırlı hale geldi. Güncel fiyatlara bakıldığında 1,3 milyon TL seviyesinin altında kalan tek model Dacia Sandero oldu. En yakın rakipler ise yaklaşık 1,4 milyon TL bandından başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER AÇIKLANDI
Dacia Sandero — 1.295.000 TL
KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT — 1.335.000 TL
Opel Corsa Edition 1.2 100 HP Benzin MT6 — 1.395.000 TL
Citroen e-C3 83 kW — 1.400.000 TL
Fiat Grande Panda — 1.440.000 TL
Hyundai i20 1.0 T-GDI Manuel — 1.470.000 TL
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS Tekna — 1.699.000 TL
Skoda Fabia 1.0 TSI 115 PS DSG — 1.727.200 TL
Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus — 1.821.000 TL
Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp — 1.830.000 TL
Togg T10X V1 RWD — 1.869.048 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S — 1.892.000 TL
Omoda 5 Ultima — 1.999.000 TL
Peugeot E-208 GT 100kW — 1.999.500 TL
Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance — 1.999.000 TL
SsangYong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik — 1.999.000 TL
2 MİLYON TL VE ÜZERİ SEÇENEKLER
Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life — 2.122.000 TL
Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid — 2.131.500 TL
Chery Tiggo 7 Prestige 1.6 TGDI — 2.175.000 TL
Honda Jazz Crosstar — 2.380.000 TL
BYD SEAL 160 kW — 2.429.000 TL
Alfa Romeo Junior Elettrica — 2.474.300 TL
MG ZS Hybrid+ Luxury — 2.540.000 TL
Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG — 2.650.000 TL
Lexus LBX — 3.005.000 TLMercedes A200 — 3.222.000 TL
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic — 3.455.221 TL
Subaru Crosstrek e-BOXER — 3.589.900 TL
BMW 120 Sport Line — 3.724.500 TL
FİYAT SABİTLEME KARARI SATIŞLARI CANLANDIRABİLİR
Piyasadaki bu fiyat sabitleme kararı, satışların yeniden canlanması adına kritik bir hamle olarak görülüyor.