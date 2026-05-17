Otomotivde kartlar yeniden dağıtılıyor: Bayiler stokları eritmek için zamdan vazgeçti

Otomobil sektöründe nisan ayında satışların gerilemesi, markaları harekete geçirdi. Bayilerdeki durgunluk nedeniyle birçok büyük otomotiv markası, planladığı fiyat artışlarını şimdilik askıya aldı.

1,3 MİLYON TL ALTINDA SADECE TEK MODEL KALDI

Sıfır kilometre araç almak isteyen tüketiciler için seçenekler giderek daha sınırlı hale geldi. Güncel fiyatlara bakıldığında 1,3 milyon TL seviyesinin altında kalan tek model Dacia Sandero oldu. En yakın rakipler ise yaklaşık 1,4 milyon TL bandından başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER AÇIKLANDI

Dacia Sandero — 1.295.000 TL

KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT — 1.335.000 TL

Opel Corsa Edition 1.2 100 HP Benzin MT6 — 1.395.000 TL

Citroen e-C3 83 kW — 1.400.000 TL

Fiat Grande Panda — 1.440.000 TL

Hyundai i20 1.0 T-GDI Manuel — 1.470.000 TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS Tekna — 1.699.000 TL

Skoda Fabia 1.0 TSI 115 PS DSG — 1.727.200 TL

Skoda Fabia 1.0 TSI 115 PS DSG — 1.727.200 TL

Seat Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus — 1.821.000 TL

Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 hp — 1.830.000 TL

Togg T10X V1 RWD — 1.869.048 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S — 1.892.000 TL

Omoda 5 Ultima — 1.999.000 TL

Omoda 5 Ultima — 1.999.000 TL

Peugeot E-208 GT 100kW — 1.999.500 TL

Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance — 1.999.000 TL

SsangYong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik — 1.999.000 TL

2 MİLYON TL VE ÜZERİ SEÇENEKLER

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life — 2.122.000 TL

Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid — 2.131.500 TL

Chery Tiggo 7 Prestige 1.6 TGDI — 2.175.000 TL

Honda Jazz Crosstar — 2.380.000 TL

BYD SEAL 160 kW — 2.429.000 TL

Alfa Romeo Junior Elettrica — 2.474.300 TL

MG ZS Hybrid+ Luxury — 2.540.000 TL

Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG — 2.650.000 TL

Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG — 2.650.000 TL

Lexus LBX — 3.005.000 TLMercedes A200 — 3.222.000 TL

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic — 3.455.221 TL

Subaru Crosstrek e-BOXER — 3.589.900 TL

BMW 120 Sport Line — 3.724.500 TL

FİYAT SABİTLEME KARARI SATIŞLARI CANLANDIRABİLİR

Piyasadaki bu fiyat sabitleme kararı, satışların yeniden canlanması adına kritik bir hamle olarak görülüyor.