Otomotiv sektörü 'çare insan' dedi: Son 50 yılın en belirsiz dönemi!

Otomotiv sektörü büyük bir çıkmaz yaşıyor.

Türkiye genelinde otomotiv tedarik sanayi temsilcilerinin faaliyet gösterdiği tek global kümelenme organizasyonu olan TOSB tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen ve bu yıl 8’inci kez kapılarını açan Gelişim Zirvesi, “Belirsizlik Çağında İnsan” başlığında gerçekleştirildi.

Sektörün tüm aktörlerini bir araya getiren zirvede; iş dünyasının hızla değişen dinamikleri karşısında insan odaklı dönüşüm süreçleri, ticari kurumların geleceğe hazırlık evreleri ve teknolojik gelişmelerin çalışma hayatı ile istihdam üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

Rakamların ve öngörülerin havada uçuştuğu panellerde, sanayinin içine düştüğü finansal ve idari istikrarsızlık net ifadelerle tescillendi.

"3-5 YILLIK ÖNGÖRÜLER TAMAMEN YOK OLDU"

Zirve kapsamında kürsüye çıkan TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca, otomotiv sektörünün içinden geçtiği küresel ve yerel dönüşümün iş dünyası genelinde devasa bir belirsizlik dalgası yarattığını vurguladı. Geçmiş dönemlerde sanayi tesislerinin aldıkları sipariş ve işlerde 3 ila 5 yıllık net projeksiyonlarla, güvenli bir biçimde hareket edebildiklerine dikkat çeken Kanca, son yıllarda tecrübe edilen agresif ve kontrolsüz değişimle birlikte bu durumun tamamen ortadan kalktığını aktardı.

Ekonomim'den Adem Adıgüzel'in haberine göre Kanca, şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"5 sene önce bizim sektörümüzde bir iş aldığımızda firmalar olarak 3 yıl, 5 yıl ötesini görebiliyorduk. Ancak son yıllarda bu durum inanılmaz şekilde değişti. Otomotiv sektörü değişti, otomobil modelleri değişti. Tüketici olarak hepimiz bu değişimle karşı karşıya kaldık. Belki de son 50 yılın en belirsiz dünyasında yaşıyoruz"

SAVAŞLAR VE ÇALKANTILAR SEKTÖRÜNÜN HEDEFİNİ VURDU

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu ise ticari hayatta tırmanan güvensizlik ve belirsizlik ikliminde kurumları ayakta tutabilecek yegane unsurun insan gücü olduğunu ifade etti.

İnsan psikolojisinin ve toplumsal hayatın doğası gereği düzen ile güven arayışında olduğunu belirten Dudaroğlu, belirsizliklerin üretim çarklarına ve idari mekanizmalara zarar verdiğini dile getirdi. Dudaroğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bizler insan olarak düzenli bir hayatımızın olmasını, geleceğimizin garanti altında olmasını istiyoruz. Aldığımız kararların doğru olmasını ve hayatın kontrolünün en azından elimizde bulunmasını istiyoruz. Bu da bize güven hissi veriyor. O nedenle belirsizlikler bizim hiç hoşumuza giden şeyler değil"

Otomotiv sanayisinde geride kalan yıllarda çok daha şeffaf, tahmin edilebilir ve stabil bir yapının mevcut olduğunu anımsatan Dudaroğlu, "Yıllık terminlerimizi alır, önümüzü görerek hareket ederdik. Ancak bugün dünyadaki savaşlar, ekonomik çalkantılar ve küresel belirsizlikler nedeniyle artık ‘Yaptığımız seçimler doğru mu, gelecek ne getirecek?’ sorularını daha fazla soruyoruz" şeklinde konuşarak piyasalardaki durgunluk ve güvensizlik sarmalına dikkat çekti.

KAZANÇ MI YOKSA YENİ BİR İFLAS DALGASI MI?

Mevcut istikrarsızlığın şirketlerin idari karar alma mekanizmalarından, işçilerin mesleki deneyimlerine kadar çok geniş bir alanı doğrudan felç ettiğini kaydeden TOSB İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı Ümit Sönmez de tarihsel bir kıyaslama ile tehlikeye işaret etti.

Sönmez, şu analizleri paylaştı: