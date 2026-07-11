Otomobil üretimi de satış miktarı da düştü

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) bu yılın ocak-haziran dönemine ait üretim, ihracat ve iç pazar rakamlarını yayımladı.

ÜRETİMDE YÜZDE 16'LIK SERT DÜŞÜŞ

Açıklanan verilere göre, yılın ilk 6 aylık periyodunda toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 oranında azalarak 663 bin 397 adet seviyesine geriledi. Bu süreçte sadece otomobil üretimi baz alındığında ise yüzde 16'lık bir düşüş yaşandı ve üretim 368 bin 480 adede indi. Traktör imalatı da hesaba katıldığında, otomotiv sanayisinin toplam üretimi 673 bin 611 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda ise yukarı yönlü bir tablo izlendi. Yılın ilk yarısında ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 yükseldi. Bu artış; ağır ticari araç grubunda yüzde 9, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 şeklinde kayıtlara geçti.

Sanayinin üretim kapasitesi verilerine bakıldığında, otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 62 seviyesinde kaldı. Araç grupları özelinde kapasite kullanım oranları; otomobil ve hafif ticari araçları kapsayan hafif araçlarda yüzde 63, otobüs-midibüs grubunda yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 60 ve traktörde yüzde 27 olarak ölçüldü.

İHRACAT ADET OLARAK AZALDI, DEĞER OLARAK ARTTI

Ocak-haziran döneminde gerçekleşen otomotiv ihracatı, adet bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında gerileyerek 462 bin 552 seviyesine indi. Bu periyotta otomobil ihracatı adet olarak yüzde 27 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 8 oranında arttı. Aynı süreçte traktör ihracatı da yüzde 26'lık büyüme ile 6 bin 653 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) raporlarına göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı 2026’nın ilk 6 aylık döneminde yüzde 17,5 pay alarak sektörel ihracat sıralamasındaki liderliğini sürdürdü. Toplam otomotiv ihracatının parasal değeri ise yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 oranında artış göstererek 20,8 milyar dolara ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verileri incelendiğinde ise yılın ilk 6 ayında otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında daralarak 5,4 milyar dolara düştü. Dolar cinsinden ana sanayi ihracatında yüzde 2, tedarik sanayi ihracatında ise yüzde 5 oranında artış gözlemlendi.

İÇ PAZAR DARALDI, YERLİ PAYI YÜZDE 35'TE KALDI

Yılın ilk 6 aylık diliminde Türkiye iç pazarındaki toplam satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 küçülerek 577 bin 583 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı da yüzde 10 oranında bir düşüş yaşayarak 440 bin 234 adetlik satışla tamamlandı.

Ticari araç satışları incelendiğinde; ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 3, ağır ticari araç pazarında yüzde 8 ve hafif ticari araç pazarında yüzde 2 oranında gerileme saptandı.

İlgili dönemde iç pazarda gerçekleştirilen otomobil satışları içerisindeki yerli araç payı yüzde 35 olurken, hafif ticari araç pazarındaki yerli üretim payı ise yüzde 23 seviyesinde hesaplandı.