Otomobil satışları çakıldı! 2023 öncesindeki durgunluk geri geldi

Yüksek faiz oranları ve bankaların taşıt kredilerini tamamen durdurma noktasına getirmesi, otomotiv pazarını tam anlamıyla kilitledi.

SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ

Sektörün çatı kuruluşu konumundaki Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan mayıs ayı resmi raporu, iç pazarda yaşanan daralmayı gözler önüne serdi. Açıklanan verilere göre, binek otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 22,55 oranında azalarak 83 bin 442 adet seviyesinde kaldı.

Yalnızca binek otomobil satışları ele alındığında ise yıllık bazdaki kayıp yüzde 23,19'u bularak 65 bin 386 adede indi. Üretim ve lojistik sektörünün ana damarı olan ticari araç grubunda da durum farksız gerçekleşti; hafif ticari araç pazarı yüzde 20,13 oranında küçülerek 18 bin 56 adette kaldı. Ortaya çıkan bu dramatik sonuçlar, Türkiye genelinde 1 milyon adetlik psikolojik satış barajının ilk kez geçildiği 2023 senesinden önceki durağan seviyelere geri dönülmüş oldu.

BEŞ AYLIK BİLANÇODA DARALMA BELGELENDİ

Senenin ilk 5 aylık kümülatif sonuçları incelendiğinde, piyasadaki tıkanıklığın boyutu daha net anlaşılıyor. Ocak-Mayıs 2026 döneminde, bir önceki yılın aynı aylarına göre toplam pazar yüzde 7,40 oranında küçülme gösterdi ve toplamda ancak 453 bin 138 araç satılabildi. Bu zaman zarfında binek otomobillerdeki net erime yüzde 9,65’e ulaştı ve toplam satışlar 356 bin 256 adette kaldı. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,94’lük çok sınırlı bir artış yakalayarak 96 bin 882 adet olarak kayıtlara geçti.

BEŞ SENELİK SEKTÖR ORTALAMASI ALARM VERİYOR

Sektör kuruluşu ODMD, mayıs ayı raporunda ilk defa son 5 yıllık satış ortalamalarını da kamuoyuna sundu. Geriye dönük bu uzun vadeli verilere göre, toplam binek ve ticari araç pazarı, 5 yıllık mayıs ayı ortalamasının yüzde 5,1 altında kaldı. Tek başına otomobil pazarı son 5 yılın mayıs ortalamasına kıyasla yüzde 6 oranında daralırken, hafif ticari araç grubundaki kümülatif kayıp yüzde 1,7 olarak rapora yansıdı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAZAR PAYI YÜKSELİŞTE

İlk 5 aylık dönemde tüketicilerin satın aldığı otomobiller yakıt türlerine göre tasnif edildiğinde, yeni nesil teknolojilere eğilim göze çarpıyor. Bu verilere göre pazar payları şu şekilde dağıldı:

Benzin motorlu araçlar 148 bin 75 adetlik satışla yüzde 41,6'lık aslan payını elinde tuttu.

Hibrit modeller 119 bin 22 adetle yüzde 33,4'lük paya ulaştı.

Tamamen elektrikli otomobiller ise 66 bin 353 adetlik satış rakamıyla pazarın yüzde 18,6'sını kapsadı.

Dizel motorlu araçların payı 20 bin 683 adetle yüzde 5,8'e kadar geriledi.

Otogazlı (LPG) araçlar ise 2 bin 123 adetle yüzde 0,6'lık sembolik bir seviyede kaldı.

ELEKTRİK MOTOR GÜCÜNE GÖRE SATIŞ DETAYLARI

Elektrikli otomobil segmenti kendi içinde motor güçlerine göre ayrıştırıldığında; 160 kW (kilovat) sınırının altında kalan elektrikli araç satışları yüzde 18,8 oranında bir artış sergileyerek toplam pazar içinde yüzde 16,7'lik bir pay yakaladı. 160 kW güç sınırının üzerinde yer alan daha yüksek performanslı ve lüks elektrikli otomobillerin satışları ise yüzde 31,8 oranında tırmanarak genel pazardan yüzde 1,9 oranında pay aldı.