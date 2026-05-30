Otomobil kazalarını %90 azaltacak o teknolojiye Çin servet yatırdı

Son yıllarda Çin , küresel otomotiv endüstrisindeki dengeleri alt üst etti; ülkenin üreticileri uluslararası pazarlardaki varlıklarını sürekli artırarak Avrupa, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi geleneksel güçlere karşı rekabeti yoğunlaştırdı.

Elbette, başından beri önemli avantajları vardı; zira elektrikli araç teknolojilerine yapılan erken yatırımlar , batarya üretimi için kritik hammaddelere erişim ve bilgi birikiminin hızla gelişmesi, Çinli şirketlerin sektörde lider bir rol üstlenmelerini sağladı.

Ancak son gelişmeler, Çinli şirketlerin başarılarıyla yetinmek istemediklerini, yapay zekâ ve otonom teknolojilere büyük yatırım yaparak otomotiv sektörünün geleceğinde söz sahibi olmayı hedeflediklerini gösteriyor.

12,7 MİLYAR EURO (YAKLAŞIK 14 MİLYAR DOLAR) YATIRIM:

Bu bağlamda, Çinli gruplar son zamanlarda otonom sürüş teknolojilerine ve gelişmiş bilgi işlem sistemlerine milyarlarca euro yatırım yapıyor.

BYD, edinilen bilgilere göre yapay zeka ve otonom sürüş teknolojilerinin geliştirilmesine yaklaşık 12,7 milyar euro yatırım yaparak bu yeni yarışta öncü rol üstlendi .

Bu strateji şimdiden meyvesini vermiş gibi görünüyor, zira Çinli marka yakın zamanda BYD'nin zengin tesislerinde tamamen geliştirdiği, otonom sürüş uygulamaları için yeni bir 4 nanometrelik mikroçip olan Xuanji A3'ü tanıttı.

Bu, saniyede 700 trilyon işleme (TOPS ) kadar performans gösterebilen son derece güçlü bir otomotiv işlemcisidir. Üç çipli bir konfigürasyonda, toplam işlem gücü 2.100 TOPS'a ulaşır; bu da gelişmiş Seviye 3 ve Seviye 4 otonom sürüş sistemlerini desteklemesine olanak tanır.

Aynı zamanda, şirketin açıklamasına göre, yeni çip piyasadaki benzer çözümlere göre yaklaşık %20 daha az enerji tüketiyor ve bu da elektrikli araçların hem verimliliğini hem de menzilini artırıyor.

Xuanji A3, BYD'nin akıllı kokpit, sürücü destek sistemleri ve elektrikli tahrik kontrolünü tek bir sistemde birleştiren yeni birleşik bilgi işlem platformunun "kalbi" niteliğindedir

"TANRI'NIN GÖZÜ" (TİANSHEN) SİSTEMİ:

Çinli şirketin açıklamasına göre, yeni mikroçip zaten seri üretimde ve amaç, öncelikle Çin'de olmak üzere , markanın bir sonraki elektrikli modellerine entegre etmek

Bu çip, BYD'nin en gelişmiş sürücü destek ve otonom sürüş platformu olan Tianshen sistemi (Çince'de "Tanrı'nın Gözü" anlamına gelir) ile birlikte çalışır.

Şirket, bu sistemin uzun vadeli hedefinin , yapay zekanın çevreyi daha hızlı algılama ve daha anlık karar verme yeteneklerinden yararlanarak ölümcül trafik kazalarını önemli ölçüde azaltmak olduğunu iddia ediyor.

KAZALARI %90 AZALTMA İDDİASI VE SİGORTA:

Aslında BYD, yeni sistemin verileri işleme ve tepki verme hızının insanlardan beş kat daha hızlı olduğunu ve teorik olarak trafik kazalarını %90 oranında azaltmaya yardımcı olabileceğini iddia ediyor.

Çinli şirket, yeni teknolojinin potansiyeli konusunda özellikle iyimser görünüyor; öyle ki, Çin'de Tianshen sistemini kullanan araçlar için sigorta teşvikleri sağlamayı ve sistem aktifken meydana gelen herhangi bir hasarın tamamını karşılamayı bile düşünüyor.

BYD'nin planı, teknolojinin öncelikle Çin'de ve ardından Avrupa pazarlarında olmak üzere tüm model yelpazesine kademeli olarak entegre edilmesini öngörüyor.