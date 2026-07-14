Ortadoğu'da savaş piyasaları vurdu: Teknoloji hisseleri sert düştü

New York borsası, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşıması ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 azalarak 52.498,64 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 düşüşle 7.515,34 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,55 kayıpla 25.873,18 puana geriledi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SATIŞ BASKISI

Yarı iletken hisselerindeki satışlar piyasalar üzerinde ek baskı oluşturdu. Çip üreticilerinden Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4,3, Sandisk hisseleri yüzde 12,6, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 4,2 ve Intel hisseleri yüzde 6,1 değer kaybetti.

PETROL FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların ardından artan gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırdı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 9,1 artışla 83 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 8,8 artarak 77,7 dolara yükseldi.

ABD-İRAN GERİLİMİ YENİDEN TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden başlayacağını ve boğazdan geçen tüm kargolar için yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını duyurdu. Bu gelişme, bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırarak piyasalarda risk iştahını baskıladı.