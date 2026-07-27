Ortadoğu'da petrolü rahatlatacak gelişme: Fiyatlar düşebilir

ABD'nin İran'a yönelik iki haftalık hava saldırılarının ardından operasyonları durdurması, bölgedeki tansiyonda yeni bir sayfa açtı. Tahran yönetiminden gelen açıklamaya göre İran'ın politikası, "saldırıya saldırıyla karşılık verme" şeklinde şekilleniyor. Bu, ABD saldırılarının sona erdiği sürece İran'ın da saldırılarını durduracağı anlamına geliyor.

SALDIRILAR DURDU, İRAN'DAN MESAJ VAR

ABD'nin İran'a yönelik hava operasyonlarını durdurmasının ardından Tahran'dan gelen mesaj, Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğine ilişkin yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlandı. İran'ın, ABD saldırmadığı sürece ticari gemilere yönelik saldırılarını durduracağını açıklaması, bölgedeki enerji koridorlarına ilişkin endişeleri azalttı.

EKONOMİST ŞATIROĞLU'NDAN PETROL DEĞERLENDİRMESİ

Gelişmeleri değerlendiren ekonomist Tunç Şatıroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın ABD saldırmadığı sürece saldırılarını durduracağını belirtti. Şatıroğlu şu ifadeleri kullandı:

"İran Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen ticari gemilere saldırdığı için ABD tarafından bombalanıyordu. Eğer bu sefer de yalan söylemiyorlarsa ABD saldırmadıkça İran da saldırmayacak. Yani Hürmüz Boğazı açıldı, gemiler geçebilir çünkü İran saldırmayacak. Yarın petrol düşer ve piyasalar rahatlar."

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Söz konusu gelişmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ve petrol fiyatlarına etki edebileceği yorumları yapılıyor. Uzmanlar, İran'ın bu hamlesinin ardından küresel enerji piyasalarında rahatlama yaşanabileceğini ve petrol fiyatlarında gerileme görülebileceğini belirtiyor. Ancak bölgedeki siyasi belirsizliklerin devam etmesi, fiyatlar üzerindeki riskleri de canlı tutuyor.