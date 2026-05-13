Opel 650 mühendisle yolları ayırdı: Uygun fiyatlı SUV için Çin’le kol kola

OPEL’İN 'UYGUN FİYATLI' SUV PLANININ ARKASINDAKİ YENİ ORTAK

Avrupa otomotiv endüstrisi, Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin baskısı altında hızla değişiyor. Bunun son örneği , Avrupa pazarı için tamamen yeni bir elektrikli SUV hazırlayan Opel'den geliyor; ancak bu süreçte Çinli ortağı Leapmotor'dan da önemli destek alıyor. Aynı zamanda, Stellantis, Opel'in tarihi Rüsselsheim geliştirme merkezinde 650'ye kadar mühendislik işini azaltıyor.

Opel patronu Florian Huettl'e göre, geliştirme çalışmaları Almanya ve Çin'den uluslararası ekipler tarafından yürütülecek. Ancak, Opel'in esas olarak tasarım, süspansiyon ayarı, koltuklar, aydınlatma teknolojisi ve ergonominin bir kısmından sorumlu olacağı, ana teknik altyapının ise Çin'den geleceği çok açık.

Otomobil, halihazırda Opel Corsa, Peugeot 208 ve Lancia Ypsilon'un üretildiği İspanya'nın Zaragoza kentinde üretilecek. Aynı fabrika, yeni Opel'in büyük olasılıkla temelini oluşturacak olan elektrikli SUV Leapmotor B10'u da üretecek.

Leapmotor B10, 451,5 cm uzunluğunda ve boyutları Opel Frontera ile Grandland arasına mükemmel bir şekilde oturuyor. Çin modeli, 218 beygir gücünde bir elektrik motoru kullanıyor ve 56,2 ve 67,1 kWh kapasiteli bataryalarla 434 kilometreye kadar menzil sunuyor. Daha sonra, toplam menzili 900 kilometreye kadar çıkarabilecek bir menzil uzatıcı tahrik sistemine sahip bir versiyon da piyasaya sürülecek.

Özellikle dikkat çekici olan, Opel'in modelinin "uygun fiyatlı" bir elektrikli SUV olacağı açıklaması. Leapmotor B10, Almanya, Fransa ve İspanya'da 29.900 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak; bu da rakip Skoda Elroq'tan yaklaşık 4.000 euro daha düşük. Stellantis, Çin menşeli bileşenlerin kullanımının geliştirme ve üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğünü açıkça kabul ediyor.

Ve hikayenin bu kısmı Almanya'da en çok dikkat çekiyor. Opel'in Rüsselsheim'deki geliştirme merkezi, bir zamanlar Avrupa otomotiv endüstrisinin en önemli mühendislik merkezlerinden biriydi. 2017 yılında, PSA grubunun çeşitli projelerinde 7.700'den fazla mühendis çalışıyordu. Son açıklanan işten çıkarmaların ardından, yalnızca yaklaşık 1.000 kişi kalacak.

Geriye kalan geliştirme ekipleri ağırlıklı olarak yapay zeka, yazılım, ADAS sistemleri, bataryalar ve dijital aydınlatma sistemleriyle ilgilenirken, giderek daha fazla önemli geliştirme Çin'e kaydırılıyor.

Stellantis, yeni Opel'in tekil bir örnek olmadığını açıkça belirtiyor. Şirket, bu projenin Leapmotor ile gelecekteki küresel iş birliği için bir şablon görevi göreceğini, bunun da pratikte diğer Stellantis markalarının yakında Çin platformlarında geliştirilen modelleri alabileceği anlamına geldiğini ifade ediyor.