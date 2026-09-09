Okul kantinlerinde zamlı dönem başladı: Tam fiyat listesi açıklandı

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrenci ve velileri yakından ilgilendiren okul kantini tarifesi belli oldu. İstanbul Kantinciler Odası’nın açıkladığı tam listede çorbadan tosta, dönerden içeceklere kadar tüm ürünlerin yeni satış fiyatları yer aldı. Ürünlere ortalama yüzde 6,2 zam yapılırken bazı fiyatlar değişmedi.

İstanbul Kantinciler Odası, yeni eğitim öğretim döneminde okul kantinlerinde uygulanacak fiyat tarifesini duyurdu. Ürünlerin genelinde ortalama yüzde 6,2 oranında artış yapıldı.

Geçen dönemde 75 liradan satılan çorbanın fiyatı yüzde 6,7 artışla 80 liraya yükseldi. Tavuklu ve peynirli tam buğday sandviçlerin fiyatı 100 lira olarak kaldı. Beyaz peynirli ve kaşar peynirli sandviçler ise 105 liradan satılmaya devam edecek.

TAM LİSTE

Ürün 2025–2026 2. Dönem

(TL) 2026–2027 1. Dönem

(TL) Değişim

(%) ÇORBA 75 80 6,7% TAVUKLU HAZIR SANDVİÇ (TAM BUĞDAY) 100 100 0,0% PEYNİRLİ HAZIR SANDVİÇ (TAM BUĞDAY) 100 100 0,0% BEYAZ PEYNİRLİ SANDVİÇ 105 100 −4,8% KAŞAR PEYNİRLİ SANDVİÇ 105 100 −4,8% KARIŞIK SOĞUK SANDVİÇ 115 125 8,7% AYVALIK TOSTU 150 160 6,7% KUMRU 180 160 −11,1% PATATESLİ SANDVİÇ 85 90 5,9% KAŞAR PEYNİRLİ TOST 90 100 11,1% SUCUKLU TOST 90 100 11,1% KARIŞIK TOST 110 120 9,1% SOSİSLİ SANDVİÇ 85 90 5,9% HAMBURGER (KIRMIZI ET) 150 160 6,7% HAMBURGER (BEYAZ ET) 110 120 9,1% PİLİÇ PANE (ŞİNİTZEL) 115 130 13,0% PİLİÇ NUGGET 110 120 9,1% ÇITIR BURGER 110 120 9,1% ETLİK ARASI KÖFTE 170 180 5,9% EKMEK ARASI KÖFTE (Beyaz et) 125 135 8,0% EKMEK ARASI TAVUK DÖNER 120 130 8,3% EKMEK ARASI ET DÖNER 130 140 7,7% TAVUK DÜRÜM 130 145 11,5% ET DÜRÜM 170 180 5,9% BULGURLU KÖFTE (ETSİZ) 85 90 5,9% PİZZA TEK KİŞİLİK (DİLİMLİ) 90 100 11,1% AÇMA 30 35 16,7% POĞAÇA (Sade) 30 30 0,0% SU 15 15 0,0% MEYVA SUYU (100 200ML) 30 30 0,0% AYRAN170 ML 25 30 20,0% LİMONATA 25 25 0,0% MADEN SUYU SADE 25 25 0,0% MADEN SUYU MEYVELİ 30 30 0,0% SÜT SADE VE (KAKAO, MUZ, ÇİLEK) 30 35 16,7% ÇAY (BÜYÜK) 30 30 0,0% NESCAFE 50 50 0,0% CAPPUCCINO 50 50 0,0% TÜRK KAHVESİ 60 60 0,0% TABLDOT YEMEK (4 ÇEŞİT) 250 280 12,0% TABLDOT YEMEK (3 ÇEŞİT) 230 260 13,0% EMANET EŞYA (SORUMLULUK KANTİNCİ ESNAFINA AİTTİR) 45 50 11,1%

TOST 100 LİRAYA ÇIKTI

Karışık soğuk sandviç 115 liradan 120 liraya, Ayvalık tostu 125 liradan 130 liraya yükseldi. Kumrunun fiyatı da 150 liradan 160 liraya çıktı.

Patatesli sandviç 90 lira oldu. Kaşarlı ve sucuklu tostlar yüzde 11,1 zamla 90 liradan 100 liraya yükseldi. Karışık tost ise 120 liradan satılacak.

Sosisli sandviç ve kırmızı etli hamburger 85 liradan 90 liraya çıktı. Beyaz etli hamburger ve piliç pane 160 liraya yükseldi. Piliç nugget, çıtır burger ve kırmızı etli ekmek arası köftenin fiyatı 120 lira oldu. Tarifede 115 liradan satılan piliç pane için de 130 liralık fiyat yer aldı.

TAVUK DÖNER 135 LİRA OLDU

Haberturk'un haberine göre; beyaz etli ekmek arası köfte 180, tavuk dürüm 180, et dürüm 145 liraya yükseldi. Etsiz bulgurlu köfte 180, dilim pizza ise 90 lira oldu.

Ekmek arası tavuk döner yüzde 8 zamla 125 liradan 135 liraya çıktı. Ekmek arası et dönerin fiyatı da 120 liradan 130 liraya yükseldi.

Pastane ürünlerinde açmanın fiyatı 30 liradan 35 liraya çıkarıldı. Sade poğaça ise 30 lira olarak kaldı.

SU VE SICAK İÇECEKLERİN FİYATI DEĞİŞMEDİ

Su 15, meyve suyu 30 ve sade maden suyu 25 liradan satılmaya devam edecek. 170 mililitrelik ayranın fiyatı 25 liradan 30 liraya yükseldi. Limonata, sade süt ve aromalı sütler ise 35 lira oldu.

Çayın fiyatı 30, hazır kahve ve cappuccino 50, Türk kahvesi ise 60 lira olarak sabit kaldı.

Dört çeşit tabldot yemek yüzde 12 zamla 280 liraya çıktı. Üç çeşit tabldot yemeğin fiyatı da yüzde 13 artışla 260 lira oldu.

"ENFLASYONUN ALTINDA ZAM YAPTIK"

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, yapılan artışların enflasyonun altında kaldığını savundu. Osmanoğlu, “Bu yıl enflasyonun çok altında zam yaptık. Kimse fiyat listesinin üzerine çıkamaz, gramaj küçültemez. Bakanlık bu konuda denetimlerini sürdürüyor” uyarısında bulundu.

AMBALAJLARA RENKLİ UYARI GELECEK

Osmanoğlu, okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve ortaokullarda yalnızca Bakanlığın belirlediği beslenme kriterlerine uygun ürünlerin satışa sunulacağını belirtti.

Yeni uygulamaya ilişkin Osmanoğlu, “Ambalajlı gıdaların üzerinde ürünün ne kadar nişasta bazlı şeker ve toplam yağ içerdiğini gösteren renkli uyarı ibareleri yer alacak” dedi.