O dairelerde adeta enkaz var! Dosya sayısı 25 milyonu buldu

Artan enflasyon ve ağır geçim şartları, halkın borcunu çevirebilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Gelirleri günden güne eriyen milyonlar, en temel ihtiyaçları için bile kredi kartlarına sarılmak zorunda kalıyor. Ancak geri ödemelerde yaşanan sıkıntılar, tüketicileri bankalar ile finans kurumlarının yasal takibiyle karşı karşıya bırakıyor. Bankacılık verileri, hem toplam bireysel borç miktarındaki hem de batık kredilerdeki ivmelenmeyi net bir şekilde gösteriyor.

DEV BORÇ!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kayıtlarına bakıldığında, halkın finansal kurumlara olan bireysel kredi ile kredi kartı borç toplamı 19 Haziran itibarıyla 6 trilyon 483 milyar lirayı buldu.

Bu devasa rakamın 3 trilyon 319 milyar liralık kısmını bireysel krediler oluştururken, kredi kartı borçları ise 3 trilyon 162 milyar lira seviyesine ulaştı. Yılın yalnızca ilk altı aylık diliminde kredi ve kredi kartı borçlarındaki toplam artış 907 milyar 188 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

BATIK BORÇLAR 440 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Finans kuruluşlarının ve bankaların vaktinde tahsil edemeyerek yasal takibe geçirdiği bireysel borçlar, 19 Haziran haftasında 312 milyar liraya tırmandı. Sene başından bu yana takibe düşen alacak tutarında yüzde 32,3 oranında bir yükseliş meydana geldi. Bu tabloya varlık yönetim şirketlerine devredilen 132 milyar liralık batık dosya da ilave edildiğinde, finansal sistemdeki sorunlu bireysel borçların toplam hacmi 440 milyar lirayı geçiyor.

İCRA DAİRELERİNDE YENİ REKOR

Borçluluk oranlarındaki bu sıçrama adliyelere de doğrudan yansıdı.

UYAP istatistiklerine göre, 1 Ocak ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında icra ve iflas müdürlüklerine 4 milyon 929 bin yeni başvuru yapıldı. Kapatılan dosya sayısındaki artışa rağmen sistemin üzerindeki ağır yük hafiflemedi. 27 Haziran itibarıyla icra dairelerinde işlem görmeye devam eden (derdest) toplam dosya sayısı 25 milyon 419 bin 757’ye yükseldi.