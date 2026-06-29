Nutella sevenlere kötü haber: Dev markanın popüler ürününde "metal" alarmı!

Almanya Federal Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi'nin (BVL) resmi açıklamasına göre, söz konusu ürün metal parçaları içerebileceğinden, ilgili tüm parti derhal satıştan çekilmiştir.

Phoenix dergisinin haberine göre, yiyeceklerin içine karışan metal parçaları gibi yabancı cisimler; ağız ve boğaz bölgesinde ciddi yaralanmalara neden olabileceğinden, hatta en kötü senaryoda boğulmaya yol açabileceğinden sağlık açısından çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle yetkililer, bu ürünü satın almış olan tüm müşterilerden ürünü derhal raflarından kaldırmalarını ve hiçbir koşulda tüketmemelerini önemle rica etmektedir.

Geri Çağırma "Nutella Muffin" Ürünü İçin Geçerli

Bu gıda geri çağırma işlemi, yalnızca dondurulmuş gıda kategorisinde yer alan, perakende mağazalarına dondurulmuş olarak teslim edilen ve daha sonra mağazada çözüldükten sonra fırın/unlu mamuller bölümlerinde satılan ürünler için geçerlidir.

Söz konusu ürün, Ferrero Deutschland GmbH tarafından üretilen Nutella Muffin'dir. Geri çağırma işlemi, 16 Haziran ile 25 Haziran 2026 tarihleri arasında satışta olan ürünleri kapsamakta olup, markanın diğer popüler ürünleri bu sorundan kesinlikle etkilenmemiştir.

Büyük Süpermarketlerin Fırınlarındaki Satışlar

Ferrero şirketinden alınan bilgilere göre, söz konusu muffin kekler ağırlıklı olarak ülke genelindeki büyük süpermarketler ve hipermarketlerin içindeki fırın reyonları aracılığıyla dağıtılmış ve tüketicilere satılmıştır.

Resmi geri çağırma duyurusunda metal parçaların keklerin içine tam olarak nasıl ve hangi aşamada girdiğine dair net bir açıklama bulunmuyor ancak bu gibi durumlarda en yaygın neden, üretim tesislerindeki teknik hatalar veya makine arızalarıdır.

Fişsiz İade Mümkün

Üretici firma yayınladığı bilgilendirme mektubunda iade için kesin bir satış noktası veya tazminatla ilgili spesifik ayrıntıları belirtmemiş olsa da sorunlu kekleri satın alan tüketiciler, bunları doğrudan aldıkları satış noktasına geri götürebilirler.

Perakende zincirlerindeki yaygın tüketici koruma uygulamalarına göre, perakendeciler geri çağrılan bu tarz riskli ürünleri fiş ibrazı olmasa bile geri almak ve müşterilere kesintisiz para iadesi yapmakla yükümlüdür.

Yabancı Cisim Yutulması Durumunda İlk Yardım

Yabancı bir cismin solunum yoluna veya yemek borusuna girmesi durumunda, Federal Tüketiciyi Koruma Dairesi vatandaşları acil ilk yardım müdahalesi için Kızılhaç yönergelerini takip etmeye yönlendirmektedir.

Ferrero Group basın açıklaması (25 Haziran 2026)