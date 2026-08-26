Noterlik ücret tarifesi değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanlığı, 2026 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi’nde değişiklik yaptı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle noterlerin daire dışında yaptıkları işlemler için alacağı yol ödenekleri ve masrafları yeniden belirlendi. Tarife, yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.

GÜNLÜK 319 LİRA

Noterler ve imza yetkisine sahip vekilleri, noterlik dairesi dışında işlem yapmak için görev yerinden ayrıldıklarında ulaşım giderlerinin yanı sıra her iş için günlük 319,60 lira yol ödeneği alacak.

Piyango çekilişleri ile özel veya resmî kuruluşların kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak tutanak düzenlemeleri halinde ise günlük yol ödeneği 2 bin 928,05 lira olacak. Gerekli ulaşım giderleri ayrıca karşılanacak.

ÜST SINIR 750 LİRA

Mahkeme, sulh ceza hâkimliği veya Cumhuriyet başsavcılığının noterlik evrakının aslını istemesi halinde ulaşım gideri yol masrafı olarak ödenecek. Bunun için belgenin fiziken teslim edilmesinin zorunlu olması ve yapılan harcamanın belgelendirilmesi gerekecek.

Toplu taşıma kullanıldığının beyan edilmesi halinde ayrıca belge istenmeyecek. İlgili güzergâhın gidiş-dönüş ücreti esas alınacak.

Her teslim görevi için ödenecek yol masrafı 750 lirayı geçemeyecek. Aynı güzergâhta ve aynı seyahat sırasında birden fazla belge teslim edilmesi halinde yalnızca bir yol masrafı ödenecek.