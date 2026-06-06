New York borsasında sert satış dalgası: Geçen yıldan beri en kötü günü yaşadılar

ABD borsaları haftanın son işlem gününde güçlü istihdam verilerinin yarattığı faiz baskısı ve teknoloji hisselerindeki sert satışların etkisiyle günü keskin düşüşlerle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,35 değer kaybederek 50.866,78 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 2,64 düşüşle 7.383,74 puana inerken, Nasdaq endeksi 1000 puanın üzerinde kayıpla yüzde 4,18 düşerek 25.709,43 puandan günü tamamladı. Böylece teknoloji ağırlıklı Nasdaq, Nisan 2025’ten bu yana en sert günlük düşüşünü yaşadı.

Piyasalardaki satış baskısında, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan mayıs ayı istihdam verileri etkili oldu. Tarım dışı istihdam 172 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı.

Ayrıca önceki aylara ait istihdam verilerinde de yukarı yönlü revizyon yapıldı. Mart ayındaki istihdam artışı 185 binden 214 bine, nisan ayındaki artış ise 115 binden 179 bine yükseltildi.

Ekonomistlere göre veriler, iş gücü piyasasının yavaşlama sinyalleri vermesine rağmen genel olarak dayanıklılığını koruduğunu gösteriyor. Bu durum, enflasyonla mücadele eden ABD Merkez Bankası'nın kısa vadede faiz indirimine gitme ihtimalini azaltırken, daha şahin bir politika izleyebileceği beklentilerini artırdı.

İstihdam verilerinin ardından tahvil piyasasında da hareketlilik yaşandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,5 seviyesinin üzerine çıkarken, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i aştı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da yaptığı değerlendirmede mevcut ekonomik belirsizlikler nedeniyle faizlerin şimdilik sabit tutulmasının uygun olduğunu ancak son eğilimlerin sürmesi halinde yakın dönemde adım atılabileceğini ifade etti.

Öte yandan teknoloji sektöründe özellikle çip üreticilerinde yaşanan sert değer kayıpları endeksleri aşağı çekti. Broadcom hisseleri yüzde 7,9 gerilerken, Marvell Technology yüzde 16,7, Micron Technology yüzde 13,3 değer kaybetti. Nvidia hisseleri yüzde 6,2, AMD yüzde 10,9 ve Intel yüzde 11,3 düşüş gösterdi. (AA)