New York borsasında rekor

New York borsasında haftanın son işlem günü pozitif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,58 artarak 50.579,70 puana çıktı ve kapanış rekorunu tazeledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artışla 7.473,47 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,19 kazançla 26.343,97 puana ulaştı.

TAHVİL FAİZLERİ DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Hafta başında ABD ile İran arasında uzayacak bir savaşın petrol fiyatlarını yüksek tutacağı ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağı endişeleriyle tırmanan tahvil faizleri düşmeye devam etti. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 3 baz puan azalışla yüzde 4,56'ya, 30 yıl vadeli ABD hazine tahvili faizi ise 5 baz puan düşüşle yüzde 5,06'ya geriledi.

PETROL FİYATLARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Dalgalı bir seyir izleyen Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 1 artarak 103,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise yatay seyirle 96,34 dolardan alıcı buldu.

TÜKETİCİ GÜVENİ TARİHİ DİPTE

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta aşağı yönlü revizyonla 44,8'e inerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

FED'İN YENİ BAŞKANI KEVIN WARSH GÖREVE BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh, yemin ederek görevine başladı. Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreninde konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Kevin'in tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bağımsız olmasını ve sadece harika bir iş çıkarmasını istiyorum. Bana bakma, hiç kimseye bakma, sadece kendi bildiğini yap ve harika bir iş çıkar."

Fed'in yeni başkanı Warsh ise fiyat istikrarı ve maksimum istihdam misyonuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Bu misyonu yerine getirmek amacıyla hem geçmişteki başarı ve hatalardan ders çıkararak, durağan çerçeve ve modellerden sıyrılarak, dürüstlük ve performans konusunda net standartları koruyarak, reform odaklı bir Fed'e liderlik edeceğim."

ABD'de piyasalar, pazartesi günü Anma Günü tatili nedeniyle kapalı olacak.