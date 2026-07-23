New York borsasında petrol krizi: Endeksler düştü

Wall Street'te günün kapanışında Dow Jones endeksi yüzde 0,01 azalışla 52.218,58 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 7.498,96 puana, Nasdaq ise yüzde 0,57 kayıpla 25.690,90 puana indi. Yatırımcılar, piyasa kapanışının ardından Alphabet ve Tesla'nın açıklayacağı finansal sonuçlara odaklandı.

TEKNOLOJİ BİLANÇOLARI BEKLENİYOR

Analistler, özellikle şirketlerin yapay zeka harcamaları ve ileriye dönük beklentilerinin yatırımcılar için belirleyici olacağını belirtti. Yapay zeka odaklı rallinin sürdürülebilirliğine ilişkin ipuçları vermesi beklenen bilançolar öncesinde piyasalarda temkinli bir havanın hâkim olduğu kaydedildi.

ŞİRKET HABERLERİNDE KARIŞIK TABLO

Bilançosunu açıklayan şirketlerden AT&T, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde abone kazanmasının ardından yüzde 3,5 değer kazandı. Super Micro Computer ise beklentilerin üzerinde kar marjı öngörmesi ve 60 milyar doların üzerinde yeni sipariş aldığını açıklamasıyla yüzde 19,8 yükseldi.

JEOPOLİTİK RİSKLER PETROLÜ VURDU

Ortadoğu'da süren çatışmalar ve Yemen'deki İran destekli Husilerin deniz taşımacılığına yönelik tehditleri, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 3,2 artışla 93,9 dolar olurken, Batı Teksas türü ham petrolün varili 86,6 dolardan işlem gördü.

TRUMP'DAN İRAN'A KÖPRÜ VE SANTRAL TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı veya başka bir silahla ateş etmesi durumunda ABD'nin Tahran'da veya yakınındaki bir köprü ya da elektrik santralini bombalayacağını ifade etti. ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, bu açıklama piyasalar üzerinde baskı oluşturan faktörler arasında yer aldı.

(AA)