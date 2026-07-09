New York borsası yükselişle kapandı: Çip hisseleri jeopolitik endişeleri gölgede bıraktı

New York borsası, çip şirketlerinin hisselerindeki güçlü yükselişin Orta Doğu kaynaklı jeopolitik endişeleri dengelemesiyle günü artıda tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,27 yükselerek 52.487,41 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,81 artışla 7.543,64 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,3 primle 26.206,89 puana ulaştı.

Piyasalarda, Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin gelişmeler yakından izlenirken, teknoloji ve özellikle çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş endeksleri destekledi.

Analistler, ABD ile İran arasında kırılgan seyreden ateşkes sürecine ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ettiğini, buna karşın yarı iletken sektöründeki güçlü performansın risk iştahını artırdığını belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetimi, Kuveyt, Katar ve Bahreyn'deki ABD askeri hedeflerini vurduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye'den dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın yeniden anlaşma yapmak istediğini belirterek, "(İran) Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının ardından gerilimin yatışabileceğine yönelik beklentilerle petrol fiyatlarında düşüş görüldü. Brent petrolün eylül vadeli varil fiyatı, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 2,6 gerileyerek 75,97 dolara indi.

Kurumsal tarafta ise Micron Technology, 2035 yılına kadar ABD'de 250 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Açıklamanın ardından şirket hisseleri yüzde 4,5 yükselirken, diğer çip üreticilerinin hisselerinde de alımlar görüldü.

Makroekonomik verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Temmuz ile biten haftada 215 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Öte yandan, ikinci el konut satışları haziran ayında yüzde 2,4 azalarak beklentileri karşılayamazken, ikinci el konut piyasasında medyan satış fiyatı yıllık bazda yüzde 1,8 artışla 440 bin 600 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı. (AA)