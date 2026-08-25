New York borsası haftayı karışık açtı: Gözler bilançolarda

New York borsasında haftanın ilk işlem günü, yatırımcıların büyüme verileri, enflasyon göstergeleri, Jackson Hole sempozyumu ve Nvidia bilançosunu beklediği yoğun haftaya karışık bir başlangıç yapıldı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 artarak 53.417,16 puana ulaşırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 7.652,86 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,77 kayıpla 25.980,19 puana geriledi.

DOW JONES YÜKSELİRKEN NASDAQ GERİLEDİ

Dow Jones endeksi günü yükselişle tamamlarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksindeki düşüş dikkat çekti. Endeksler arasındaki bu ayrışmada, çip hisselerindeki satış baskısı etkili oldu.

ÇİP HİSSELERİNDE SATIŞ BASKISI

ABD'nin uzun vadeli hazine tahvili faizlerindeki gerilemeye rağmen, çip hisselerindeki düşüş piyasalara baskı yaptı. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak Nvidia bilançosu öncesinde temkinli bir tutum sergiledi.

TAHVİL FAİZLERİ GERİLEDİ

Ülkenin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 3 baz puan azalarak yüzde 4,70'e ve 30 yıllık tahvil faizi 4 baz puan düşerek yüzde 5,24'e indi. Tahvil faizlerindeki bu gerileme, piyasalardaki satış baskısını kısmen dengeledi.

HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN 1 TRİLYON DOLARLIK HAMLE

ABD basınında yer alan bir haberde, Hazine Bakanlığı'nın geçen hafta duyurduğu uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarını iki katına çıkarma planını finanse etmek için yaklaşık 1 trilyon dolar tutarındaki genel hesabını kullanabileceği aktarıldı. Bu gelişme, tahvil piyasalarında hareketliliğe neden oldu.

(AA)