New York borsası günü karışık seyirde bitirdi: Teknoloji hisseleri baskı altında

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 artarak 51.712,71 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,37 azalışla 7.472,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,33 kayıpla 26.166,60 puana indi.

Piyasalarda, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslara ilişkin olumlu beklentiler jeopolitik risk algısını azaltırken, teknoloji hisselerindeki satışlar bu etkinin önüne geçti.

Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler kapsamında ABD ve İran heyetlerinin 60 gün içinde kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştıkları bildirildi. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran petrolünün üretim ve satışına yönelik 60 günlük geçici bir lisans verildiğini açıkladı.

Bu gelişmeler enerji fiyatlarında düşüşe yol açtı. Brent petrolün varili yaklaşık yüzde 3 gerilerken, WTI ham petrolünde de yaklaşık yüzde 2'lik kayıp görüldü.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SERT SATIŞ

Piyasaların en dikkat çekici hareketlerinden biri, SpaceX hisselerinde yaşandı. Şirketin teminatsız kıdemli tahvil ihracına hazırlanması sonrasında hisseler yüzde 16'nın üzerinde düşerek halka arz sonrası en kötü günlük performansını sergiledi.

Son günlerde iki önemli araştırmacısının rakiplere geçmek üzere şirketten ayrılması üzerine Alphabet'in hisseleri de yüzde 5 düşüş gösterdi.

Ülkenin dev teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 1, Microsoft'un hisseleri yüzde 3,2 ve Amazon'un hisseleri de yüzde 4,8 değer kaybetti.

SAVUNMA ŞİRKETLERİ DE GERİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın mühimmat stoklarına ilişkin değerlendirme yapmak üzere savunma sanayi temsilcileri ve Pentagon yetkililerini Beyaz Saray'a çağırdığı yönündeki haberlerin ardından savunma hisselerinde de satış görüldü.

Lockheed Martin hisseleri yüzde 3,4, L3Harris Technologies hisseleri yüzde 3, Northrop Grumman hisseleri yüzde 2,7, RTX Corp. yüzde 2 ve General Dynamics yüzde 1,9 geriledi.

Analistler, bu hafta açıklanacak ABD'nin ilk çeyrek nihai büyüme verileriyle ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti. (AA)