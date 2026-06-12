Netflix de listedeydi: Dijital platformlar soruşturmasında sona gelindi

Rekabet Kurumu, abonelik sistemine dayalı isteğe bağlı dijital yayıncılık pazarının en büyük aktörleri konumundaki Netflix, BluTV, Disney+, Amazon Prime, Exxen ve GAIN hakkında yürütülen geniş kapsamlı soruşturmanın, firmalar tarafından sunulan taahhüt paketlerinin onaylanmasıyla yasal olarak neticelendiğini duyurdu.

Kurumun resmi internet sitesi üzerinden konuya dair detaylı bir bilgilendirme metni paylaşıldı.

Söz konusu soruşturma süreci boyunca gerçekleştirilen teknik ve hukuki incelemelere dikkat çekilen resmi açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Netflix ekonomik bütünlüğünün Netflix platformunda yayımlanacak orijinal Türk içeriklerinin ürettirilmesinde çalıştığı bağımsız yapımcıların seçim sürecinde ayrımcı davranıp davranmadığı, Türk yapımcılarla akdettiği sözleşmelerde haksız sözleşme şartlarının yer alıp almadığı incelendi. Ayrıca, Netflix, BluTV, Disney+, Amazon Prime, Exxen ve GAIN'in faaliyetlerini yerine getirirken yapımcı, dağıtıcı gibi içerik sahipleri ve hak sahipleri ile sanatsal katkı sağlayan oyuncu, senarist gibi yetenek kadrosuyla akdettikleri sözleşmelerde yer alan münhasırlık hükümleri incelenmiştir."

TEKKELEŞMEYE FREN

Soruşturma taraflarınca hazırlanan ve kurula iletilen taahhütlerin Rekabet Kurulu kararı doğrultusunda resmi olarak kabul edilerek bağlayıcı bir nitelik kazandığı vurgulandı.

Böylelikle yasal incelemenin taahhüt yöntemiyle nihayete erdirildiği belirtilen açıklamada, yayın mecralarının bundan böyle oyunculara, senaristlere, yönetmen kadrosuna ve yapım şirketlerine "Yalnızca benimle iş yapacaksın" şeklinde bir ön şart koşamayacağı ilan edildi.

Platformların, Türkiye pazarında gösterime girecek yerli üretim projeler için yetenek havuzunda yer alan kadrolarla direkt olarak ya da dolaylı yollardan tekelci sözleşmeler imzalayamayacağının altı çizildi.

Yapılan bu yeni hukuki düzenlemeyle birlikte oyuncuların, senaryo yazarlarının ve yönetmenlerin sadece tek bir dijital mecraya göbekten bağlı kalmaksızın, piyasadaki farklı projelerde de özgür bir biçimde görev alabilmelerinin önünün açıldığı ifade edildi.

BAĞIMSIZ YAPIMCILARA VEYA OYUNCULARA DAYATMAYA SON

Kurum tarafından yapılan duyuruda, yayın mecralarının herhangi bir yapım firmasının imza attığı tüm içerikleri tamamen kendi tekeline alan ya da bu firmaların başka yayın kanallarında faaliyet göstermesini bloke eden sözleşme modellerinden kesin olarak kaçınacağı belirtilerek şu yasal yükümlülükler aktarıldı:

"Türkiye'deki yapım şirketleri ve dağıtıcılarla rekabet etmeme yükümlülüğü içeren sözleşmeler de platformlarca yapılamayacak. Ayrıca platformlar, bağımsız yapımcıların oyunculara fiilen gizli kısıtlamalar dayatmaması için gerekli özeni gösterecek. Netflix, BluTV, Disney+, Amazon Prime, Exxen ve GAIN tarafından yayımlanan markalı ve markasız içeriklerin yalnızca kendi platformlarında yer almasını öngören münhasırlık süreleri sınırlandırılacak. Yerli dizi, film ve içerikler uzun süre tek bir dijital platforma ait olmayacak. Üstelik belirli koşullarda, gelir paylaşımı yapılması ve maliyetin bir kısmının geri ödenmesi karşılığında münhasırlık sürelerinin daha da kısaltılması mümkün olacak. Bu düzenlemelerle oyuncu seçimi, yapım süreçleri ve içerik üretiminde çok daha özgür ve dengeli bir yapı hedefleniyor."