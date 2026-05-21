Neredeyse 2 asırlık bira markası tarih oluyor

ABD’nin en köklü ve ikonik alkollü içecek markalarından olan ve “Milwaukee’yi ünlü yapan bira” sloganıyla dünya çapında hafızalara kazınan 177 yıllık Schlitz yolun sonuna geldi.

Bir dönem Amerika'nın en çok satan birası unvanını elinde bulunduran efsane marka, artan lojistik maliyetlerine ve değişen tüketici alışkanlıklarına yenik düştü.

ÜRETİM SÜRESİZ ASKIYA ALINDI

Markanın haklarını elinde bulunduran Pabst Brewing Company, Schlitz Premium üretiminin süresiz olarak askıya alındığını resmen açıkladı. Şirket yönetimi, özellikle küresel enflasyonla birlikte tırmanışa geçen depolama, tedarik ve sevkiyat maliyetlerindeki aşırı artışın bu radikal kararda etkili olduğunu belirtti.

Açıklamada markanın gelecekte yeniden piyasaya dönme ihtimalinin tamamen kapanmadığına dair açık kapı bırakılsa da, sektör uzmanları bu kararın kalıcı olabileceğini öngörüyor. Öte yandan Schlitz'in vedasının ardından, Blatz ve Old Milwaukee gibi diğer popüler nostaljik bira markalarının da benzer maliyet baskıları nedeniyle market raflarında kademeli olarak azaltılacağı konuşuluyor.

BİR ZAMANLAR AMERİKA'NIN EN BÜYÜĞÜYDÜ

1849 yılında Alman göçmen Joseph Schlitz tarafından kurulan marka, imza attığı agresif pazarlama taktikleriyle özellikle 1950’li yıllarda ABD’nin en büyük bira üreticisi konumuna kadar yükseldi. Dönemin efsane reklam kampanyalarında yer alan "Schlitz’iniz bittiyse, biranız bitmiştir" (When you’re out of Schlitz, you’re out of beer) sloganı, markayı Amerikan popüler kültürünün bir parçası haline getirdi.

BİR HATA TADINI DA YOLUNU DA DEĞİŞTİRDİ

Ancak zirvedeki devin kaderini, 1976 yılında yönetim tarafından atılan hatalı bir adım değiştirdi. Şirket, kar marjını artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla biranın orijinal reçetesinde değişikliğe gitti ve tadını bozdu.

Sadık müşteri kitlesinin büyük tepkisini çeken ve markaya olan güveni sarsan bu stratejik hata, Schlitz’in pazar payını rakiplerine kaptırarak onlarca yıl sürecek geri dönülemez bir düşüş trendine girmesine neden oldu.

ORİJİNAL 1948 REÇETESİYLE SON VEDA

Tarihi markanın raflardan çekilmeden önceki son özel üretimi, Wisconsin Brewing Company tarafından gerçekleştirilecek. Bu son saygı duruşu niteliğindeki üretimde, markanın en parlak ve lezzetli dönemi olarak kabul edilen 1948 yılındaki orijinal reçetenin sadık kalınarak kullanılacağı açıklandı.

Sektör temsilcileri, Schlitz’in piyasadan çekilmesini küresel içecek endüstrisinde büyük bir nostalji çağının ve bir devrin resmi kapanışı olarak yorumluyor.