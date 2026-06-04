'Nefes kredisi' başvuru tarihi açıklandı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) içine düştüğü finansman darlığını hafifletmek ve ticari çarkların dönmesini sağlamak gayesiyle hayata geçirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi uygulamasında yeni bir dönem başlatılıyor.

Ticari işletme sahiplerinin nakit ihtiyaçlarına yönelik dizayn edilen bu destek programı kapsamında yeni etap müracaatları, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla resmen kabul edilmeye başlanacak.

KREDİ ŞARTLARI

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankacılık kurumlarının ortaklaşa yürüttüğü finansman mekanizmasında uygulanacak faiz matrisinin detayları da kesinleşti. Yasal çerçevesi çizilen yeni protokol uyarınca, krediyi kullanan işletmelerin tercih edeceği geri ödeme takvimine göre kademeli bir maliyet yapısı işletilecek.

Buna göre, 24 aya kadar uzanan geri ödeme vadelerinde işletmelere yıllık yüzde 36 oranında yüksek bir faiz yükü yansıtılacak. Finansman paketinde geri ödeme süresinin 24 ay sınırının üzerine çıkarılması durumunda ise yıllık faiz oranı yüzde 34 seviyesinde sabitlenecek.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ

Ticari işletmelerin nakit dengelerini koruyabilmesi adına ilk 6 ay boyunca anapara ödemesiz dönem imkanı barındıran Nefes Kredisi'nin toplam geri ödeme süresi ise yasal olarak en fazla 48 ay (azami 48 ay vadeli) olarak planlanabilecek.