Ne petrol dinledi ne savaş! Altın fırladı, iki haftanın zirvesine yerleşti

Ortadoğu’daki jeopolitik gerginliklerin gölgesinde altın fiyatları yükseliş ivmesini sürdürüyor. İran ile bağlantılı diplomatik temasların süreceğine dair verilen mesajlara rağmen, küresel piyasalardaki belirsizlik ortamı altına olan talebi destekliyor.

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini'nin, arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan’a bir ziyaret gerçekleştirerek İslamabad yönetiminden diplomatik çabalarını devam ettirmesini talep etmesi dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Ancak sahada tırmanmaya devam eden gerilim, güvenli liman arayışını ve talebini canlı tutmaya devam ediyor.

SPOT ALTIN 4 BİN 140 DOLARI AŞTI

Artan küresel talebin etkisiyle spot altın, ons başına 4 bin 140 dolar seviyesini geçerek 10 Temmuz'dan bu yana kaydedilen en yüksek noktaya ulaştı.

Piyasada şu an itibarıyla ons altın yüzde 1,25'lik bir artışla 4 bin 128 dolar seviyesinden işlem görüyor. Aynı dönemde Ağustos vadeli ABD altın kontratlarında da paralel bir yukarı yönlü hareket gözlemleniyor.

GRAM ALTIN 6 BİN 272 LİRAYI GÖRDÜ

Yurt içi piyasalarda ise altının gram fiyatı yüzde 1,2 oranında değer kazanarak 6 bin 226 TL seviyesine yükseldi. Piyasadan yansıyan güncel verilere göre, gün içindeki dalgalanmalarda gram altının 6 bin 272 TL seviyelerine kadar tırmandığı ve artış oranının yüzde 1,39'u bulduğu kaydedildi.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Fiyat hareketliliklerinde yalnızca jeopolitik gelişmeler değil, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği kritik faiz kararı öncesindeki yatırımcı eğilimleri de belirleyici rol oynuyor.

Piyasalarda, Fed'in yaklaşan toplantıda faiz oranlarını sabit bırakacağına yönelik güçlü bir beklenti öne çıkıyor.