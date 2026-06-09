Ne kablo var ne batarya: Ulaşımın geleceği tamamen değişiyor!

Synhelion, ulaşım sektörünün karbondan arındırılması amacıyla yenilenebilir güneş yakıtları üretiyor. Şirket, güneş enerjisinden sentetik yakıt üretimine olanak sağlayan çığır açan bir teknoloji geliştirdi.

Synhelion'un güneş enerjisiyle çalışan yakıtları neredeyse CO₂ açısından nötrdür ve mevcut küresel yakıt altyapıları ve geleneksel motorlarla tamamen uyumludur. Bunlardan biri, kısaca "güneş dizeli" olarak adlandırılan yakıttır.

İsviçre'nin önde gelen inşaat şirketlerinden Eberhard Bau AG , ağır makinelerinde kullanmak üzere "güneş enerjili dizel" pazarlamak için Synhelion ile ticari anlaşma imzalayan ilk şirket oldu. Eberhard, 2027'den itibaren inşaat makineleri filosundan kaynaklanan CO₂ emisyonlarını azaltmak amacıyla bu yakıtı tedarik edecek.

Ancak birkaç gün önce şirket, yakıtı ekskavatörlerinden birinde test etti ve işlem sorunsuz bir şekilde gerçekleşti, test pratikte başarılı oldu.

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN DİZEL NASIL ÜRETİLİR?

Buradaki kilit nokta yakıt üretim sürecinde yatıyor. Synhelion, güneş ışığını yoğunlaştırmak için aynalar kullanıyor ve bu sayede tarımsal atıklardan elde edilen karbondioksit ve metanı hidrojen ve karbonmonoksit karışımına dönüştürebilen çok yüksek sıcaklıklar oluşturuyor.

Bu karışımdan, başlangıç ​​aşamasındaki şirkete göre birçok avantajı olan güneş dizeli gibi hidrokarbonlar sentezleniyor : Mevcut dizel motorlarla uyumlu olduğundan herhangi bir değişiklik yapılması gerekmiyor.

Tüm yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarını %80'e kadar azaltır ve pahalı yatırımlar ve altyapı gerektirmeden birçok güneşli bölgede üretilebilir.

Güneş dizeli olarak bilinen bu yakıtın ilk teslimatıyla, iki İsviçre şirketi, inşaat sektörünün sürdürülebilir bir dönüşümünün mümkün olduğuna dair önemli bir mesaj veriyor.

Dahası, geçen Ekim ayında Zürih havaalanındaki bir otobüs, tahrik sistemi için güneş enerjili dizel kullanan ilk yolcu taşıma aracı oldu ; bu da bu yakıtın, büyük "bahis"in otomobiller ve içten yanmalı motorlar üzerinde olduğu daha geniş ulaşım sektörü için de çok umut vaat ettiğini gösteriyor.