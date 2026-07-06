NATO Zirvesi'ne özel madeni para basıldı! Günlük hayatta kullanılabilecek

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, başkentte düzenlenen 36. NATO Zirvesi'ne özel olarak günlük hayatta kullanılabilecek 5 liralık madeni para üretimi gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden aldığı detaylara göre, liderleri buluşturan ilk resmi NATO toplantısı 1957 senesinde Fransa'nın Paris şehrinde yapılmıştı.

İttifakın 36'ncı buluşmasına ise 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapıyor.

KÜRESEL BARIŞ MESAJI VE DİPLOMASİ VURGUSU

Üye ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarını ortak güvenlik, işbirliği ve istişare konularında bir araya getiren etkinlikte, Türkiye'nin farklı medeniyetler arasında kurduğu köprüler ve diplomatik çabalarla uluslararası diyaloğa sunduğu katkılar vurgulanıyor.

Müttefikleriyle geliştirdiği işbirliği, stratejik konumu ve köklü devlet geleneğiyle küresel barış çabalarında aktif rol alan Türkiye, bu zirveyle istikrar ve ortak güvenliğin güçlendirilmesi yönündeki kararlılığını bir kez daha sergiliyor.

İKİ METALLİ TASARIMLA DOLAŞIMA GİRDİ

Organizasyonun hatırasını canlı tutmak hedefiyle Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından "5 TL Tedavül Madeni NATO Hatıra Parası" dolaşıma sokuldu. Halihazırda piyasada olan iki metalli (bimetal) 5 liralık formata basılan paranın tura kısmında NATO logosu, zirvenin mekanı, tarihi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik çizimi bulunuyor.

Paranın yazı tarafında ise mevcut 5 liralık tasarım birebir korundu.

TOPLAM ÜRETİM YARIM MİLYONU BULACAK

Başlangıçta 100 bin adet basılan bu özel paradan etkinlik boyunca 400 bin adet daha üretilerek toplamda 500 bin rakamına ulaşılması hedefleniyor.

Atılan bu adımla zirvenin hatırasının korunması ve halkın günlük yaşantısında kullanabileceği özel bir madeni paranın piyasaya sürülmesi planlanıyor.