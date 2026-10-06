Nasdaq yapay zekâ şirketlerine artan taleple rekor kırdı

New York borsasında haftanın ilk işlem günü yükselişle geçti. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artarak 51.267,90 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,66 artışla 7.773,95 puana yükseldi. Nasdaq endeksi ise yüzde 1,05 kazançla 27.477,31 puana çıkarak kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Teknoloji hisselerindeki yükselişe yapay zekayla bağlantılı şirketlerin hisseleri öncülük etti.

NASDAQ TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Nasdaq endeksi yüzde 1,05 kazançla 27.477,31 puana çıkarak kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dow Jones endeksi yüzde 0,18 artarak 51.267,90 puana, S&P 500 endeksi ise yüzde 0,66 artışla 7.773,95 puana yükseldi. New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNE YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ ÖNCÜLÜK ETTİ

Teknoloji hisselerindeki yükselişe yapay zekayla bağlantılı şirketlerin hisseleri öncülük etti. SpaceX'in hisseleri yüzde 7,6, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,1, Meta'nın hisseleri yüzde 1,9 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.

TAHVİL FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Yükselen enerji maliyetleri, enflasyon ve kamu maliyesine ilişkin endişelerle son haftalarda son yılların en yüksek seviyelerini gören tahvil faizlerindeki yükseliş sürdü. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 5,31'e, 30 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,66'ya çıktı.

ISM HİZMET PMI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 54,9'a gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Veri, sektördeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti. ABD'de geçen hafta açıklanan ve iş gücü piyasasında soğumaya işaret eden istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirmişti.

FED'İN FAİZİ SABİT TUTMA İHTİMALİ YÜZDE 80'E YAKIN

Geçen hafta açıklanan verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimali yüzde 80'e yakın seyrini sürdürdü. Fed'in geçen ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından yatırımcılar, bankanın eylül toplantısına ilişkin çarşamba günü yayımlanacak tutanaklarda para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu arayacak.

G7'NİN PETROL REZERVİ KARARI BRENT'İ 100 DOLAR SEVİYESİNDE TUTTU

G7 ülkelerinin küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varili piyasaya sürme kararı petrol fiyatlarını bir miktar aşağı çekti. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesinde kalmaya devam etti.

AA