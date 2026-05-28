Mutlak butlan Merkez Bankası rezervlerini yaktı! Kararın açıklandığı gün 3 milyar dolar gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iç siyasette ana muhalefet partisi CHP’ye yönelik alınan “mutlak butlan” kararının piyasalarda yarattığı hareketlilik ve Ortadoğu eksenli jeopolitik risklerin tetiklediği kritik haftada milyarlarca dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın bankacılık kaynaklarına dayandırdığı finansal hesaplamalara göre, Merkez Bankası'nın piyasayı fonlamak ve döviz talebini dengelemek amacıyla yaptığı satışların tutarı yaklaşık 7 milyar doları buldu.

Atılan bu adımların ardından Merkez Bankası'nın hem net hem de brüt rezervlerinde sert düşüşler kaydedildi.

CHP KARARI SONRASI 3 MİLYAR DOLARLIK MÜDAHALE

Finans analistleri ve bankacıların resmi verilere dayandırarak yaptığı projeksiyonlar, döviz satış işlemlerinin çok büyük bir bölümünün siyasetteki hareketliliğin tavan yaptığı perşembe günü gerçekleştiğini ortaya koydu.

Hesaplamalara göre, 7 milyar dolarlık toplam döviz satışının yaklaşık 3 milyar dolarlık kısmı, CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararının kamuoyuna duyurulmasının hemen ardından piyasada oluşan ani talep patlamasını göğüslemek adına doğrudan yapıldı. Geriye kalan milyarlarca dolarlık satış dalgasının ise bu kararın öncesinde, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla tırmanan İran Savaşı kaynaklı küresel ve yerel piyasa endişelerini dizginlemek amacıyla hafta geneline yayıldığı aktarıldı.

NET REZERVLER 47 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın döviz piyasasına yaptığı bu yoğun müdahalelerin bilançosu rezerv tablolarına da doğrudan yansıdı. Reuters’a bilgi veren iki kıdemli bankacının hesaplamalarına göre;

TCMB’nin net rezervleri, geçen hafta yaklaşık 5 milyar dolarlık kayıpla 47 milyar dolara geriledi.

Piyasa oyuncularının en çok dikkat ettiği göstergelerden biri olan swap (para takası) hariç net rezervler ise daha sert bir düşüş gösterdi. Tek haftada 8,5 milyar dolar azalan swap hariç net rezervler, 29 milyar dolar seviyesine indi.

TOPLAM REZERV 160 MİLYAR DOLARA ÇEKİLDİ

Merkez Bankası'nın bünyesindeki altın ve döviz varlıklarının birleşiminden oluşan toplam (brüt) rezervlerinde de benzer bir kan kaybı izlendi. Yaşanan çifte kriz dalgasının etkisiyle brüt rezervler tek bir haftada 8,5 milyar dolar birden azalarak 160 milyar dolar seviyesine kadar geri çekildi.