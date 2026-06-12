Musk SpaceX çalışanlarına milyonlar dağıtıyor! Aşçılardan kaynakçılara herkes zengin olacak!

Elon Musk'ın portföyünün incilerinden biri olan Amerikan şirketi SpaceX, 4.000'den fazla mevcut ve eski çalışanını milyoner yapacak tarihi bir halka arz için hazırlanıyor.

MİLYONER ENFLASYONU: AŞÇILARDAN KAYNAKÇILARA HERKES ZENGİN

Analistler, şirketin uzun vadeli teşvik planı sayesinde yaklaşık 400 kişinin her biri 100 milyon dolardan fazla değerde hisse senedi paketi alabileceğini tahmin ediyor.

SpaceX, halka arz yoluyla 1,8 trilyon dolarlık bir değerlemeyle piyasaya sürüldü. Şirket, hisse başına 135 dolarlık sabit fiyattan 555,6 milyon hisse sunarak yaklaşık 75 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor; bu da bir ilk halka arz için rekor bir rakam.

BORSADA TALEP PATLAMASI VE REKOR DEĞERLEME

Halka arz, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup ve JPMorgan Chase liderliğinde gerçekleşti. Hisselere olan yatırımcı talebi, başlangıçtaki 75 milyar dolarlık hedefin iki katı olan yaklaşık 150 milyar dolara ulaştı.

Bu halka arzı benzersiz kılan şey, yalnızca mühendisler ve üst düzey yöneticilerin değil, aşçılardan kaynakçılara kadar destek personelinin de fayda sağlayacak olmasıdır.

Bu etki, SpaceX'in geleneksel olarak tazminatları hisse senedi opsiyonları aracılığıyla ödeme politikasından ve yüksek maaşlardan ziyade şirketin değerinin artmasına öncelik vermesinden kaynaklanmıştır.

SpaceX'in halka arzının 12 Haziran 2026'da Nasdaq borsasında SPCX sembolü altında gerçekleşmesi bekleniyor. Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda tarihi bir dönüm noktasına çok yaklaştı.