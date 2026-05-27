Mülk sahiplerinin zamanı daralıyor: Emlak vergisi için tek kanal kaldı!

Türkiye genelinde milyonlarca ev, arsa, dükkan ve tarla gibi taşınmaz sahibini doğrudan ilgilendiren Emlak Vergisi’nin 2026 yılı ilk taksit ödeme döneminde kritik viraja girildi. Taşınmaz sahiplerinin yasal cezai yaptırımlarla ve gecikme faizleriyle karşı karşıya kalmaması için ilk taksit ödemelerini tamamlaması gereken son tarih 1 Haziran olarak açıklandı.

Ancak bu yıl ödeme takviminin 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile çakışması, mükellefler için oldukça sıra dışı ve dikkat edilmesi gereken bir durum ortaya çıkardı. Bayram tatilinin başlaması ve kamu kurumlarında çalışanların idari izinli sayılması nedeniyle belediyelerin fiziksel vezneleri hizmet vermiyor.

CEZALI DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN DİJİTAL KANALLAR TEK ÇARE

Veznelerin kapalı olması sebebiyle vergi borcunu son güne bırakıp ceza ödemek istemeyen mülk sahiplerinin, 1 Haziran 2026 tarihini beklemeden dijital ödeme alternatiflerine yönelmesi gerekiyor.

Taşınmaz sahipleri, Kurban Bayramı tatili boyunca da kesintisiz olarak hizmet veren belediyelerin resmi online e-belediye ödeme sistemleri, bankaların mobil bankacılık uygulamaları, internet bankacılığı şubeleri ve e-Devlet kapısı entegrasyonlu tahsilat ekranları aracılığıyla banka kartı ya da kredi kartı kullanarak ödemelerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Yetkililer, internet altyapısında yaşanabilecek olası son gün yoğunluklarını ve sistem kilitlenmelerini göz önünde bulundurarak işlemlerin bayram süresince tamamlanması gerektiğinin altını çiziyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK? İŞTE MUAFİYET ŞARTLARI

Yasal düzenlemeler kapsamında, belirli şartları taşıyan bazı mülk sahipleri grupları ise Emlak Vergisi ödemelerinden tamamen muaf tutuluyor.

Kanuna göre; emekliler, hiçbir sosyal güvencesi ve geliri bulunmayanlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri sıfır oranlı emlak vergisi avantajından yararlanabiliyor. Ancak bu muafiyet hakkının devreye girebilmesi için devlet tarafından belirlenen çok net ve katı sınırların aşılmaması gerekiyor.

200 METREKARE VE TEK KONUT SINIRLAMASI

Emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin, Türkiye sınırları içerisinde sadece tek bir meskene (konuta) sahip olması zorunluluk arz ediyor.

Bu yasal kapsama, geçmiş yıllarda İmar Barışı düzenlemesinden yararlanarak Yapı Kayıt Belgesi almış olan konutlar da eksiksiz dahil ediliyor. Muafiyetin ikinci ve en kritik teknik şartı ise söz konusu tek konutun brüt yüzölçümünün kesinlikle 200 metrekareyi aşmaması olarak uygulanıyor. Bu şartları sağlayan hak sahiplerinin, bağlı bulundukları ilçe belediyelerine ilgili form ve belgelerle müracaat etmeleri durumunda vergi yükümlülükleri tamamen ortadan kalkıyor.

Şartları taşımasına rağmen geçmiş yıllarda sehven ödeme yapmış olan vatandaşların ise geriye dönük beş yıllık vergi iadesi talep etme hakkı bulunuyor.