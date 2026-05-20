Motorine zam üstüne zam! Tarihi belli oldu

Ortadoğu’da devam eden ABD-İsrail ve İran eksenli çatışmalar ile Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik, enerji piyasalarında sert fiyat hareketlerine neden oluyor.

Son aylarda jeopolitik risklerle sürekli tabelası değişen akaryakıt grubunda, bu hafta motorin kullanıcılarını üzecek zam beklentisi ortaya çıktı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin fiyatlarına yüklü bir artış daha yolda.

MOTORİNE ZAM ÜSTÜNE ZAM!

Akaryakıt dağıtım sektörü yetkilileri, motorin grubunda litre başına 1,74 TL tutarında bir fiyat artışı öngörüldüğünü bildirdi.

Mevcut piyasa koşulları ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme nedeniyle kaçınılmaz görülen bu zammın, EPDK ve ilgili üst makamların onay sürecinin ardından kesinleşmesi bekleniyor.

Motorin kullanıcıları son dönemde ardı ardına gelen zamlarla zorlanırken, bu yeni artışla birlikte maliyetlerin bir kez daha katlanacağı ifade ediliyor.

TARİHİ BELLİ OLDU

Beklenen 1,74 TL’lik yeni tarifenin, Perşembe gece yarısı itibarıyla pompalara yansıması planlanıyor. Motorin tarafında hareketlilik sürerken, benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla herhangi bir değişiklik ya da müdahale öngörülmediği açıklandı.

İŞTE 3 BÜYÜK İLDE YENİ MOTORİN FİYATLARI

Zammın yürürlüğe girmesinin ardından, 3 büyük ilde nakliye ve dağıtım maliyetlerine göre şekillenecek olan öngörülen pompa fiyat listesi şu şekildedir:

İstanbul: Litre fiyatı 69,22 TL’ye ulaşacak.

Ankara: Litre fiyatı 70,33 TL'ye yükselecek.

İzmir: Motorinin litresi 70,60 TL'ye satılacak.

Küresel siyasi gerilimlerin enerji arz güvenliği üzerindeki baskısı sürdüğü müddetçe, akaryakıt fiyatlarındaki oynaklığın devam edebileceği değerlendiriliyor.