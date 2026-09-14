Motorine akılalmaz zam bu gece gelecek! Litrenin 100 lira olması çok yakınmış...

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündemde. Gazeteci Olay Aydilek, sektör kaynaklarına dayandırdığı paylaşımında motorine salı günü itibarıyla 6 lira 62 kuruş zam beklendiğini duyurdu.

Aydilek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Motorinde alarm zilleri… Sektör kaynakları: “Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatı yükseliyor. Bu gece, motorine 6 TL 62 kuruş zam bekleniyor. Küresel fiyatlar bu hızla yükselmeye devam ederse yeni zamlar kapıda… Motorinde 100 TL’nin eli kulağında, ötesi de çok yakında.””

100 LİRA SINIRINA DAYANDI

Beklenen artışın pompaya doğrudan yansıtılması durumunda motorinin litre fiyatı İstanbul’da 95 lirayı, Ankara ve İzmir’de ise 96 lirayı aşacak. Böylece motorin fiyatında yeni bir rekor kırılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 80,26 TL, motorinin litresi 89,01 TL, LPG’nin litresi ise 34,99 TL’den satılıyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzinin litresi 80,12 TL, motorinin litresi 88,87 TL, LPG’nin litresi 34,39 TL seviyesinde bulunuyor.

Ankara’da benzinin litresi 81,25 TL, motorinin litresi 90,16 TL, LPG’nin litresi 35,09 TL’den satılıyor.

İzmir’de ise benzinin litresi 81,52 TL, motorinin litresi 90,43 TL, LPG’nin litresi 34,99 TL seviyesinde.