Motorine 7 günde 10 lira indirim geldi!

Motorinin litre fiyatına yapılan 5 lira 57 kuruşluk indirim, 24 Eylül gece yarısından itibaren uygulanmaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar belli olurken benzinde değişiklik yaşanmadı.

Motorin fiyatlarında beklenen indirim pompalara yansıdı. Sektör kaynaklarının duyurduğu 5 lira 57 kuruşluk düşüşün ardından motorinin litre fiyatı üç büyükşehirde yeniden 90 lira seviyelerine geriledi. Sadece 7 gün önce motorin 100 lirayı aşmıştı. Akaryakıt istasyonları üç haneyi sığdıramayınca kağıtla '1' sayısını koyup güncelleme yapmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde gelen indirimin üzerine bu 5 lira 57 kuruşuk indirimle motorin üç haneden uzaklaştı.

İndirimin, uluslararası petrol ve akaryakıt ürünlerinin fiyatlarındaki gerilemenin ardından geldiği belirtildi.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE MOTORİN FİYATLARI

24 Eylül sabahı açıklanan güncel fiyatlara göre motorinin litresi İstanbul’da yaklaşık 90,80 liradan satılıyor. Ankara’da litre fiyatı yaklaşık 91,90 lira, İzmir’de ise 92,20 lira seviyesinde. Böylece motorin kullanan sürücüler, bir gün öncesine göre aldıkları her litre için 5 lira 57 kuruş daha az ödüyor.

BENZİN FİYATLARINDA DEĞİŞİM YOK

Motorindeki indirime karşılık benzin fiyatlarına yeni bir indirim veya zam yansımadı. Benzinin litresi İstanbul’da yaklaşık 80,40 lira, Ankara’da 81,35 lira, İzmir’de ise 81,64 lira seviyesinde bulunuyor. Açıklanan yaklaşık fiyatlara göre motorin, indirimin ardından da üç şehirde benzinden daha pahalı.

Akaryakıt fiyatları aynı şehirdeki istasyonlar arasında da farklılık gösterebiliyor. Dağıtım şirketi ve satış noktasına bağlı birkaç kuruşluk değişiklikler nedeniyle sürücülerin pompada gördüğü tutar, şehir için verilen yaklaşık fiyattan farklı olabilir.