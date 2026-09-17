Motorin zammı Ankara’da pompaya yansıdı: Ulaşımdan gıdaya etkileri görülecek

Motorinin litre fiyatındaki artışın ardından Ankara’da fiyat 100 lira sınırını aşarak 101,50 liraya yükseldi.

Zam öncesinde Ankara’da benzinin litresi 81,20 lira, motorinin litresi 96,75 lira, LPG’nin litresi ise 33 liradan satılıyordu. Güncel fiyatlarla benzinin litresi 81,30 liraya, motorin 101,50 liraya, LPG ise 33,08 liraya çıktı.

ANKA Haber Ajansı, akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşların bütçesine etkisini Ankaralılara sordu.

“BİR DEPO BENZİN ALACAKSAN ÇANTAYLA GEZECEKSİN”

Emekli bir vatandaş, akaryakıt fiyatlarındaki artışların artık şaşırtıcı olmadığını belirterek zamların temel ihtiyaçlara da yansıyacağını söyledi.

Vatandaş, “Artık hiç şaşırmıyoruz, otomatiğe bağlandı. 3 lira düşüyorsa 5 lira geri artıyor. Ben bunun yıl sonuna doğru 150 lirayı da bulacağını düşünüyorum. Bu bizim her şeyimize yansıyacak; mutfağımıza, cebimize” dedi.

Akaryakıt alırken kredi kartlarına daha fazla başvurmak zorunda kaldığını belirten vatandaş, “Eskisi gibi ‘50 liralık alıyorum’ diyemiyoruz. 50 liralıkla şu anda 500 metre yol gidemeyiz. Türkiye’de bir depo benzin alacaksan çantayla gezeceksin” diye konuştu.

“DAHA KÖTÜ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR”

Bir başka vatandaş, motorin fiyatındaki artışın yalnızca araç sahiplerini etkilemeyeceğini belirtti. Zamların lojistik maliyetleri üzerinden diğer ürün ve hizmetlere de yansıyacağını söyleyen vatandaş, “Bunlar kötü günlerimiz, daha kötü günler bizi bekliyor diyebiliriz. Bu sadece motorine zam geldiği anlamına gelmiyor; lojistikten dolayı aslında her şeye zam geliyor” ifadelerini kullandı.

Soğuk havalarda aracını ısıtmak için çalıştırdığını ancak artan yakıt maliyetleri nedeniyle bundan vazgeçtiğini belirten vatandaş, “Artık yok. Arabayı çalıştırdığım gibi gidiyorum” dedi.

“SEBZEYİ, MEYVEYİ, ULAŞIMI, HER ŞEYİ ETKİLEYECEK”

Bir diğer vatandaş ise akaryakıt fiyatlarındaki artışın temel ihtiyaçların fiyatlarına yansıyacağını savundu.

“‘Enflasyonu düşüreceğiz’ dediler, düşüremediler. Petrole yüklenen zam peş peşe her şeyi etkiliyor. Türkiye’de litresi 100 lira olmuş. Sebzeyi, meyveyi, ulaşımı, her şeyi etkileyecek bu zam” diyen vatandaş, ücretlerin de artan yaşam maliyetlerine göre yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

“ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS YOLCULUKLARI, NAKLİYE, HEPSİ ARTACAK”

Bir vatandaş, motorin zammının toplu taşıma ve şehirler arası taşımacılık üzerinde de etkili olacağını belirtti.

Vatandaş, “Toplu taşıma kullanan Ankaralılara bunun yansıması nasıl olur bilemem. Elbette şehir içi ulaşım ücretleri zamlanacak. Şehirler arası otobüs yolculukları, nakliye, hepsi artacak” diye konuştu.

“NEREYE KADAR GÖTÜRECEKLER?”

Artan akaryakıt ve gıda fiyatlarının dar gelirli vatandaşları zorladığını belirten başka bir vatandaş ise, “Bu zamları nereye kadar götürecekler bilmiyorum. Biz dar gelirli kişiler zorlanmaya başladık. Yakıt, yiyecek derken Türkiye’yi yavaş yavaş açlığa doğru götürüyorlar. Önce Türk vatandaşını bir doyursunlar” ifadelerini kullandı.