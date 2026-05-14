Motokuryeler gaza bastı, en çok bu yemeği taşıdı!

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’de Elektronik Ticaretin (e-Ticaret) Görünümü Raporu 2025” verileri, seri teslimat modelinin büyüme hızını gözler önüne serdi.

Motokuryeler aracılığıyla yapılan hem anlık hem de planlı gönderimleri kapsayan hızlı ticaretin hacmi, geçtiğimiz yıl yüzde 55,6 oranında bir tırmanışla 388,7 milyar liraya ulaştı.

2019-2025 yıllarını kapsayan dönemde yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 138,7 gibi çarpıcı bir rakama ulaşırken, hızlı ticaretin toplam e-ticaret içerisindeki ağırlığı da yüzde 1,6’dan yüzde 8,5 seviyesine fırladı. Tüketicilerin hıza olan talebi, "karanlık mağaza" olarak bilinen depoların ve lojistik ağların yayılmasıyla sektörü dev bir pazar haline getirdi.

SOFRALARDA HAMBURGER VE PİZZA DÖNEMİ

Hızlı ticaret hacminde aslan payını yemek sektörü sırtladı. Geçtiğimiz yıl toplam işlem hacminin yüzde 69,5’i hazır yemek siparişlerinden oluşurken, gıda ve süpermarket alışverişlerinin payı yüzde 30,5’te kaldı. Milyonların en çok sipariş verdiği yemek ise açık ara farkla hamburger oldu. Hamburger siparişlerinin toplam bedeli 26,74 milyar liraya kadar çıktı.

Listenin devamı ise şu şekilde şekillendi:

Pizza: 17,03 milyar lira

Tavuk Döner: 12,56 milyar lira

Lahmacun: 6,67 milyar lira

Izgara Köfte ve Et Yemekleri: 5,08 milyar lira

Çiğ Köfte: 4,18 milyar lira

Tost ve Sandviç: 3,9 milyar lira

MARKET SEPETİNİN YILDIZI ABUR CUBUR OLDU

Süpermarket ve gıda kategorisinde motokuryelerin taşıdığı ürünler, halkın beslenme alışkanlıklarındaki değişimi de deşifre etti. Bu kategoride tüketicilerin en çok tercih ettiği ürün grubu 4,64 milyar lirayla çikolata, gofret ve bisküvi oldu. Temizlik ürünleri 3,96 milyar lirayla ikinci sırada yer alırken, piliç ve hindi ürünleri 3,46 milyar lira, işlenmiş et ürünleri 3,43 milyar lira, süt ürünleri 3,01 milyar lira ve pet şişe su siparişleri 2,88 milyar lira hacme ulaştı.

İSTANBUL MOTOKURYELERİN MERKEZİ HALİNE GELDİ

Hızlı ticaret trafiğinin yarısından fazlası İstanbul’da yoğunlaştı. Megakent İstanbul, toplam işlem hacminin yüzde 55,4’ünü, ürün adetlerinin ise yüzde 57,7’sini tek başına göğüsledi. Ankara yüzde 8,1’lik payla ikinci sırada yer alırken, İzmir yüzde 7 ile takibini sürdürdü. Bursa yüzde 3,7, Antalya yüzde 3 ve Kocaeli yüzde 2’lik paylarla listenin diğer sıralarında yer aldı.