Modacılara vergi denetimi geliyor: Listede ünlü isimler var

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, kayıt dışı ekonomi ve vergi kayıp kaçağıyla mücadele kapsamında başlattığı sektörel operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sporcular, fenomenler (influencer), doktorlar ve avukatların ardından denetim sırası bu kez Türkiye'nin ünlü modacılarına ve lüks giyim tasarımcılarına geldi. Bakanlığa bağlı Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen geniş çaplı incelemelerde, lüks bir hayat sürmelerine rağmen gelir beyanları düşük çıkan veya kazançlarını tamamen kayıt dışı bırakan moda sektörü temsilcileri mercek altına alındı. İlk etapta geniş kitlelerce tanınan 20'den fazla ünlü modacı hakkında yasal denetim süreci başlatılıyor.

4 BİN 716 SPORCUDAN SONRA SIRA MODACILARDA

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün özel haberine göre, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı lüks yaşam standartlarına sahip olup da vergi ödemeyen yüksek gelir gruplarını tamamen radara almış durumda. Bakanlığın yakın dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarda farklı branşlardan toplam 4 bin 176 sporcunun geriye dönük gelirleri didik didik incelenmiş, bunlardan 228'i yüksek riskli bulunarak doğrudan denetime tabi tutulmuştu. Futbol, basketbol ve voleybol gibi branşlarda özellikle "Dört Büyükler" ile sözleşme imzalayan sporcuların, şarta bağlı olmayan garanti gelirler de dahil olmak üzere toplam 5 milyar liralık ücret mahiyetindeki geliri beyan dışı bıraktığı tespit edilmişti. Sporcu incelemelerinin ardından ekipler, rotayı 50 binden fazla mükellefin yer aldığı moda ve konfeksiyon imalatı sektörüne çevirdi.

İLK GRUPTA SANATÇILARIN VE SOSYETENİN TASARIMCILARI VAR

Maliye ekipleri tarafından denetim listesinin en başına yazılan ve incelemeye alınacak ilk grubu; ünlü ses sanatçılarına konser ile gala sahneleri için özel tasarım elbiseler hazırlayan, Türkiye'nin önde gelen ailelerinin lüks düğün, nişan veya özel davetleri için yüksek meblağlı gelinlik, gece elbisesi ve damatlık dikimi yapan tanınmış modacılar oluşturuyor. İlk etapta bu profildeki 20'den fazla modacı için müfettiş görevlendirilmesi planlanıyor.

500 MİLYON LİRADAN FAZLA BEYAN DIŞI KAZANÇ TAHMİN EDİLİYOR

Yapılan ön risk analizlerinde, tanınmış birçok modacının vergi kaçırmak adına kayıt dışı finansal yöntemlere başvurduğu belirlendi.

Müfettişlerin tespitlerine göre modacılar;

Ödemeleri fatura kesmeden doğrudan elden nakit olarak tahsil etmek,

Müşterilerden gelen paraları atölyede çalışan işçilerin, diğer personelin veya akrabaların şahsi banka hesaplarına havale ettirmek,

Şirket hesabı yerine bireysel banka hesaplarını kullanarak ticari kazancı beyan dışı bırakmak gibi yöntemleri sıklıkla kullandı.

Bu yöntemlerle sadece 2024 ve 2025 yıllarında 500 milyon liradan fazla net kazancın vergilendirilmeden doğrudan kasaya aktarıldığı tahmin ediliyor.

DÜŞÜK GELİR BEYANINA RAĞMEN LÜKS VİLLA VE REKOR ALTIN ALIMI

Maliye'nin radarına takılan bir diğer çarpıcı detay ise e-ticaret siteleri ile çevrimiçi mağazalarda da aktif satış yapan bazı butik ve modacıların resmi evraklarındaki çelişkiler oldu. Kayıtlara yansıyan giyim eşyası satış adetleri ve beyan edilen resmi gelirler ile bu kişilerin gerçek hayattaki harcamalarının birbirini tutmadığı saptandı.

Modacıların resmi tablolarda son derece düşük gelirler beyan etmelerine rağmen; serbest piyasadan fahiş miktarlarda külçe altın ve kıymetli maden alım-satımı gerçekleştirmeleri, lüks gayrimenkuller ile milyon liralık lüks araç satın almaları Vergi Denetim Kurulu ekiplerinin gözünden kaçmadı.

Bakanlık yetkilileri, "vergide adalet ve etkinlik" ilkesi gereğince çok kazanıp vergisini eksik beyan eden ya da hiç vermeyen tüm alt sektörlerde denetim kapsamının katlanarak genişletileceğini bildirdi.