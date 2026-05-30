Mobilyaya büyük zam yolda! 'Sünger fiyatı iki katına çıktı' dediler duyurdular

Türkiye'de yüksek faiz ve enflasyon sarmalının ardından finansmana erişim sorunları kronik bir hal alırken, iç piyasadaki talep daralması ve Ortadoğu'daki savaşın yarattığı pazar kaybı riski mobilya sektörünü köşeye sıkıştırdı. Sektör temsilcileri, katlanan üretim maliyetleri sebebiyle mobilya ürünlerinin etiketlerinde yıl sonuna kadar yüzde 40'a yakın bir fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu duyurdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç; hammadde, işçilik ve ticari kira maliyetlerindeki fahiş yükselişlerin doğrudan tüketiciye yansıyacağını açıkladı.

SÜNGER FİYATI İKİ KATINA ÇIKTI, MALİYETLER %20 ARTTI

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, maliyet artışlarının mobilya gibi emek yoğun sektörlerde çok daha derin hissedildiğini vurguladı. Nisan ayında enflasyonda yaşanan yükseliş trendinin sektörü doğrudan vurduğunu belirten Güleç, ham madde fiyatlarındaki tırmanışa dikkat çekti:

"Enflasyon beklentisi yüksek seyrettiğinde ve işletmeler yeteri kadar sipariş üretemediğinde, doğal olarak genel giderler de yükseliyor. Malzeme fiyatlarında yaşanan artışlar, ekstra bir enflasyon korkusunu tetikliyor. Yılın başından bu yana genel üretim maliyetlerimizde ortalama yüzde 20’ye yakın bir artış gerçekleşti. Özellikle mobilya üretiminin ana kalemlerinden biri olan sünger fiyatları, OrtaDoğu'daki savaşın petrokimya ürünleri üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle tam iki katına çıktı. Bu ölçekteki devasa artışlar, üretici tarafından telafi edilebilecek noktada değil. Bu yüzden, işçilik maliyetlerinin de etkisiyle yıl sonunda mobilya ürünlerinde ortalama fiyat artışları yüzde 35 ile yüzde 40 bandını bulacaktır."

"BİZİ EN ÇOK VURAN NOKTALARDAN BİRİ DE KİRA MALİYETLERİ"

Mobilya üreticilerinin ve perakendecilerinin sırtındaki en büyük kamburlardan birinin de astronomik seviyelere ulaşan dükkan ve fabrika kiraları olduğunu belirten Ahmet Güleç, genişleme ve büyüme odaklı firmaların kiralama engeline takıldığını söyledi. Sözcü'den Hülya Keskin Oruçoğlu'na konuşan Güleç, "Bir firma hacmini büyütecekse zorunlu olarak kiralama yöntemiyle buna gitmeye çalışıyor. Ancak son dönemde ticari gayrimenkul kira maliyetleri o kadar yükseldi ki, bu durum giderleri doğrudan yukarı çekiyor" diyerek sektörün yaşadığı kentsel ve mekansal sıkıntıları özetledi.

İHRACATTA KÖRFEZ ENDİŞESİ VEYA HAZİRAN UMUDU

TİM tarafından açıklanan resmi verilere göre mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, yılın ilk dört ayında ihracat kaybı yaşayan 13 sektör arasında yer alarak kan kaybetti. Sektör ihracatının yüzde 25 gibi kritik bir bölümünü oluşturan Körfez ülkelerinde, Orta Doğu'daki sıcak savaş atmosferi nedeniyle ciddi pazar kayıpları yaşandı.

Türkiye genelinde 45 binden fazla mobilya üreticisi bulunduğunu ve bu üreticilerin yaklaşık yarısının aktif olarak ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan MOSFED Başkanı Güleç, küresel krizlere rağmen uzun vadeli hedeflerden vazgeçmediklerini belirtti:

Güleç'in aktardığına göre sektörün 2030 yılı için vizyoner ihracat hedefi 10 milyar dolar olarak korunuyor.

Sadece Körfez bölgesindeki gerilimler değil, Rusya-Ukrayna savaşı da lojistik ve talep dengelerini endişelendirmeye devam ediyor.

Mayıs ayının sadece 14 iş günü barındırması sebebiyle kritik ve durgun geçeceğini ifade eden Güleç, mayıs ayında bir yükseliş beklemediklerini ancak haziran ayından itibaren ihracat grafiklerinde yukarı yönlü güçlü bir ivmelenme öngördüklerini sözlerine ekledi.