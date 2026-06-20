Mobilya devi iflas etti! Direndi ama olmadı...

Türkiye'nin önde gelen yatak üreticilerinden biri olarak bilinen İndivani Yatak için ticari faaliyetlerin sonuna gelindi. 2025 senesinde içine düştüğü finansal sıkıntılar sebebiyle konkordato talebinde bulunan firmanın yasal süreci neticelendi.

SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAMADI

Finansal yapılanma (konkordato) aşamasında Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından firmaya yönelik ilk olarak geçici mühlet hakkı tanınmıştı.

Sonraki süreçte ise şirket hakkında kesin mühlet kararı verilerek, alacaklı konumdaki tarafların taleplerini inceleme ve değerlendirme dönemi başlatılmıştı. Fakat geride kalan zaman zarfında firmanın ekonomik durumunda beklenen toparlanma yakalanamadı ve mevcut borç yükü taşınabilir bir düzeye ulaştırılamadı. Bu gelişmelerin ardından şirketin konkordato süreci başarısızlıkla kapandı.

MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrikası bulunan ve üretim gerçekleştiren şirket hakkında mahkeme tarafından resmen iflas kararı tescil edildi. Yargının bu hükmünün ardından, firmanın tüm mal varlığı ile borç ve alacak dengesine yönelik tasfiye adımları ilgili iflas müdürlüğü vasıtasıyla yürütülecek.

ÜRETİMİNİN YÜZDE 60'INI İHRAÇ EDİYORDU

Türkiye gazetesinin haberine göre sektörde ortopedik ve tıbbi yatak imalatı gerçekleştirmek amacıyla 2010 yılında faaliyete başlayan İndivani Yatak, seneler içinde portföyüne kattığı yeni ürünlerle piyasada önemli bir pay sahibi olmuştu.

Bilhassa dar kullanım alanlarına yönelik fonksiyonel ve inovatif yatak alternatifleriyle ön plana çıkan üretici, "İyi bir uyku için iyi bir yatak seçin" mottosuyla çalışmalarına devam ediyordu. Şirketin gerçekleştirdiği toplam üretimin yaklaşık yüzde 60'lık kısmını dış pazarlara ihraç ettiği biliniyordu.