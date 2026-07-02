Milyonların gündemindeydi: DOA sistemi ile toplanan atık sayısı belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilde hayata geçirdiği Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi dün kullanıma açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde devreye alınan yeni çevresel geri dönüşüm projesi hakkında rakamsal verileri paylaştı. Dün itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak faaliyet göstermeye başlayan Depozito Yönetim Sistemi ve Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) otomatları aracılığıyla toplanan ilk gün materyal sayıları belli oldu.

BAKAN KURUM'DAN SOSYAL ÜZERİNDEN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan resmi bilgilendirmede, Murat Kurum'un NSosyal adlı dijital platformdaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar kamuoyuna aktarıldı. Sistemin ilk gün performansına dair istatistikleri duyuran Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık. DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak."

BİR GÜNDE 1,5 MİLYONDAN FAZLA AMBALAJ TOPLANDI

Depozito Yönetim Sistemi kayıtlarından elde edilen kesin sayısal verilere göre, uygulamanın kullanıma açıldığı ilk gün içerisinde DOA isimli mobil dijital yazılımı cihazlarına kuran kişi sayısı 649 bin 244 seviyesine ulaştı.

Kurulan otomatlar aracılığıyla DOA logolu pet, cam ve alüminyum materyallerden oluşan toplam 1 milyon 547 bin 850 adet içecek ambalajı makinelere atılarak sistemde kayıt altına alındı.