Milyonları ilgilendiriyor: ATM'lerde büyük değişim!

Gelişen teknoloji bankacılık sektöründe yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Dijital bankacılık sayesinde QR kodla para çekme işlemlerinin hayata geçirilmesiyle birlikte, bankalar yeni bir devrim için hazırlanıyor. Banka kartları tamamen rafa kalkacak.

ATM'LERDE ALTYAPI DEĞİŞİLİĞİ

Teknolojinin gelişmesi sayesinde mobil uygulamalardan birçok bankacılık işleminin yapılabiliyor olması gündelik hayatı kolaylaştıran etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Dijitaleşen dünyaya daha hızlı adapte olabilmek adına bankalar yeni bir döneme hazırlanıyor.

Yapılan araştırmalar kullanıcıların tüm finansal işlemlerinde sıklıkla mobil cihazları tercih ettiğini ortaya çıkardı. Bu durum ATM altyapılarında değişikliğe gidilmesine neden oldu.

QR KOD NEDEN DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR?

Kullanıcıların QR kodlu işlemleri tercih etmelerinin sebepleri arasında zaman tasarrufu, banka kartının sıkışma riskinin önüne geçmek, temassız ve hijyenik olması gibi nedenler yatıyor. Geleneksel banka kartlarının olası bir ATM kullanımında dolandırıcılar tarafından kolaylıkla kopyalanabilir olması riski de QR kodlu işlemlerin tercih edilmesindeki önemli sebeplerden biri olarak ön plana çıkıyor. Yüz tanıma ve parmak izi gibi ön onaylar talep ettiği için QR kodlar vatandaşlar tarafından daha güvenli olarak tanımlanıyor.

Uzmanlar, bankaların attığı bu yeni adımla birlikte plastik kartların koleksiyon parçalarına dönüşeceği zamanların yakın olduğuna dikkat çekiyor.