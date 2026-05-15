Milyonları etkileyecekti: Kurye kararından geri adım, bakan açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerle ilgili önemli bir duyurudu bulundu.

Motokuryeler için zorunlu hale getirilen SRC Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Kurye Faaliyet Belgesi alma süresinin 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılacağını duyurdu.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yapılan düzenlemenin kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

GEÇİŞ SÜRECİNE EK SÜRE TANINDI

15 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle kurye işletmeciliği ilk kez resmi bir statüye kavuşturulmuş; kuryelerin çalışma kuralları, taşıyabileceği gönderi miktarları ve trafik güvenliğine ilişkin esaslar belirlenmişti.

Söz konusu düzenleme, başta kuryeler olmak üzer, kuryelerden hizmet alan esnaftan tüketiciye milyonları ilgilendiriyordu.

Bakan Uraloğlu, sektörün yeni sisteme uyum sağlaması amacıyla tanınan belgelendirme süresinin 2027 yılının başına kadar uzatıldığını belirtti.

Düzenleme kapsamında motokuryelerin kayıt altına alınmasını kolaylaştırmak adına yetki belgesi ücretlerinde yüzde 95 oranında indirim uygulandığı bildirildi.

100 BİNDEN FAZLA İŞLETMECİ KAYIT ALTINA ALINDI

Bakanlık tarafından paylaşılan son bir yıllık verilere göre, kurye sektöründeki kayıtlılık oranları şöyle gerçekleşti:

Yetki Belgesi Alan İşletmeci Sayısı: 103 bin 493

Kayıtlı Taşıt Sayısı: 106 bin 77

Tek Taşıtla Faaliyet Gösteren Kurye Sayısı: 100 bin 876

Araç Yaş Ortalaması: Kayıtlı taşıtların yüzde 85,7’si 5 yaşın altındaki motosikletlerden oluşuyor.

EN FAZLA KAYIT İSTANBUL’DA, EN AZ TUNCELİ’DE

Kurye faaliyetlerinin yoğunlaştığı iller bazında yapılan sıralamada İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Türkiye genelinde en az kurye yetki belgesinin düzenlendiği il ise Tunceli olarak açıklandı.

Yeni düzenleme ile birlikte motokuryelerin mesleki yeterlilik şartlarını tamamlamaları için tanınan ek sürenin, sektördeki kayıtlılık sürecini tamamlaması hedefleniyor.