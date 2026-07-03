Milyonları etkileyecek: Oran değişti alacakları maaş artacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından temmuz ayında uygulanacak maaş artışları da kesinlik kazandı. Altı aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının hesaplanması sonucunda memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 17,76 oranında zam yapılacak. Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artışla birlikte sosyal yardım ödemeleri de yükseldi. Buna göre 65 yaş aylığı 6 bin 393 TL'den 7 bin 257 TL'ye, engelli maaşı 7 bin 655 TL'den 8 bin 690 TL'ye, evde bakım yardımı ise 13 bin 878 TL'den 15 bin 754 TL'ye çıkarıldı.

MİLYONLARI ETKİLEYECEK

Memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik zam, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal yardım ödemelerine de yansıdı. Memur maaş katsayısında yapılan güncellemeyle birlikte sosyal yardım ödemeleri de yeniden düzenlendi. Bu kapsamda 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım yardımı için temmuz-aralık döneminde geçerli olacak yeni ödeme tutarları netlik kazandı.

65 YAŞ AYLIĞI 7 BİN 527 TL OLDU

Yaşlılık maaşı olarak bilinen 65 yaş aylığı 6 bin 393 TL olarak uygulanıyordu. Temmuz zammıyla birlikte memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda bu tutar yeniden güncellendi. Böylece 65 yaş aylığı 7 bin 257 TL oldu.

ENGELLİ MAAŞI VE EVDE BAKIM YARDIMI DA GÜNCELLENDİ

Daha önce 7 bin 655 TL olan engelli maaşı ise 8 bin 690 lira oldu.

Ocaktan itibaren 13 bin 878 TL olan evde bakım yardımı ise 15 bin 754 TL oldu.