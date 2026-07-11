Milyonlarca memur için zam ve tazminat düzenlemesine gidildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de ilan edilen yeni karar uyarınca, kamu görevlilerine ödenecek zam ve tazminat şartlarında yapısal bir revizyona gidildi.

Alınan bu karar çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152’nci maddesine dayanılarak yürürlüğe koyulan yasal mevzuatta, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın “Özel Hizmet Tazminatı” bölümüne yeni bir bent ilave edildi.

KİMLER YARARLANACAK?

Haber Merkezi'nin derlediği bilgilere göre, yayımlanan güncel düzenlemenin detaylarında hak sahibi olacak personel net bir şekilde sınırlandırıldı. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil olan kadrolarda daha önce görev ifa etmiş olup, halen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ya da şube müdürü pozisyonlarında mesaisine devam eden personel bu ilave özel hizmet tazminatından faydalanma hakkı elde edecek.

HİZMET SÜRESİNE GÖRE FARKLI ORANLAR UYGULANACAK

Uygulama planı doğrultusunda hak sahiplerine kıdem sürelerine göre kademeli oranlar yansıtılacak. Öğretmen kadro ile pozisyonlarında ve belirtilen idari yönetici kadrolarında geçirdikleri toplam hizmet süresi 20 yılı bulan ya da aşan personele 50 puanlık bir ilave özel hizmet tazminatı yansıtılacak. Aynı hizmet kollarında ve bahsi geçen idari kadrolarda toplam çalışma süresi 10 yılı aşan personele ise 25 puanlık bir ilave özel hizmet tazminatı ödemesi gerçekleştirilecek.

KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarih olan 11 Temmuz 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Alınan bu yeni düzenlemenin yasal hükümlerini yürütme görevi ise doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından idare edilecek.