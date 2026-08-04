Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! SGK ödeme tarihini duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) en düşük emekli aylığının 2026 yılı temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 TL’ye çıkarılması nedeniyle oluşan maaş farklarının ödeme tarihini duyurdu.



Kurumun açıklamasına göre, fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin banka hesaplarına aktarılacak. Hak sahipleri ödemelerini ilgili banka hesaplarından çekebilecek.

20 BİN TL ALANLARA 3 BİN 552 TL FARK ÖDENECEK

SSK (4A) emekli aylıklarını normal koşullarda her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaplara yatırıyor. Bağ-Kur (4B) emeklileri ise maaş ödemelerini 25’i ila 28’i arasında alıyor. Temmuz ayında bu tarihlerde 20 bin TL alan tüm emeklilere ek olarak 3552 TL fark ödemesi yapılacak.

MEMUR EMEKLİLERİNİN FARKLARI DAHA ÖNCE YATIRILDI



Emekli sandığı (4C) kapsamında bulunan memur emeklileri ile malullük vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin maaş farkları ise daha önce hesaplara yatırıldı. SGK’nın açıklamasına göre, memur emeklilerinin yüzde 13,52 zam oranından kaynaklanan 14 günlük maaş farkı ödemeleri 24 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda toplam 2 milyon 491 bin 370 kişiye 14.5 milyar TL ödeme yapıldı.