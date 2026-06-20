Milyonlarca emekli ve memuru yıkacak rakamı açıkladı: Masada imzalandı Temmuz'u görmeden patladı

Milyonlarca memur emeklisi ve memur ilk 5 ayda kesinleşen 12,40 zam oranına eklenecek rakamı merakla beklerken enflasyon karşısında direnme umudunu bu yıl da seyyanen zamma yükledi. Umutları kıran açıklama ise SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'tan geldi.

Karakaş, Temmuz ayında yapılacak çalışan ve emekli maaşı artışlarına ilişkin tahminlerini paylaşırken memur ve memur emeklilerinin enflasyon karşısında zorlanmaya devam edeceğini söyledi.

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İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, memur ve memur emeklilerinin durumunun 16,60'lık zammı kesinleşen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin durumundan farklı olduğunu hatırlattı. Mevcut toplu sözleşme hükümleri kapsamında Mayıs ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerinin hak ettiği artış oranının yüzde 12,40 seviyesinde bulunduğunu ifade eden Karakaş, bunun resmi enflasyonun altında kaldığını belirtti.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyona karşı yaklaşık yüzde 4,20 oranında geride kaldığını belirten Karakaş, bu farkın maaşlardaki erimeyi artırdığını söyledi. Haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklentileri de değerlendiren Karakaş, 6 aylık enflasyonun yüzde 17,5 ile yüzde 18,5 arasında gerçekleşmesini beklediğini kaydetti.

Bu tahminlere göre memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı birlikte hesaplandığında toplam artışın yüzde 13,5 ila yüzde 14,15 aralığında oluşacağını belirten Karakaş, Temmuz ayında yaklaşık yüzde 14'lük bir maaş güncellemesinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

MİLYONLARCA EMEKLİ VE MEMURU YIKACAK RAKAMI AÇIKLADI

Karakaş, 2023 yılından bu yana memur emeklilerine verilmesi beklenen seyyanen zam konusunda da olumsuz bir tablo çizdi.

Ankara kulislerinde seyyanen zamma ilişkin bir hazırlık bulunmadığını ifade eden Karakaş, hükümetin yalnızca toplu sözleşmede yer alan zam formülünü uygulayacağı yönünde değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

Karakaş, Temmuz ayında yapılacak artışın ardından en düşük memur emeklisi maaşının yaklaşık 31 bin 790 lira seviyesine yükselebileceğini öngördü.

SENDİKALARA ÇAĞRI YAPTI

Yazısında memur emeklilerinin ödediği primlere de dikkat çeken Karakaş, mevcut görünümün ek bir iyileştirmeye işaret etmediğini belirtti.

Karakaş, memur sendikalarının daha güçlü şekilde devreye girmesi gerektiğini savunarak, maaşların en azından gerçek enflasyon oranında artırılması ve memur emeklileriyle diğer emekli grupları arasındaki farkın azaltılması gerektiğini ifade etti.

Hükümete çağrıda bulunan Karakaş, memur ve memur emeklilerinin enflasyon karşısında korunması için daha adil bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.